FAULHABER Motors Romania S.R.L heeft momenteel ongeveer 170 medewerkers in dienst en een productieoppervlak van 2850 vierkante meter. Het bedrijf is sinds 2005 actief in Jimbolia, in het westelijke district Timiș. De productielocatie speelt een sleutelrol in het fabricagenetwerk van de FAULHABER Group. De medewerkers voeren hier belangrijk handmatig vakwerk uit, zoals de montage van tandwielkasten en balanceerprocedures. Ook produceert de fabriek wikkelingen voor de klokankermotoren van FAULHABER. Daarnaast verzorgt de locatie de productie van modules en de assemblage van klantspecifieke complete aandrijfsystemen.

Om het concurrentievermogen van de FAULHABER Group op de lange termijn te waarborgen, breidt het bedrijf de locatie in Roemenië verder uit. Een van de belangrijkste redenen voor de uitbreiding is de gewijzigde toewijzing van nieuwe projecten. De uitbreiding beslaat 5000 vierkante meter, waarvan er 3800 bestemd zijn voor de productie. Het overige oppervlak zal worden ingezet als magazijn- en kantoorruimte.

De bouwplannen voor de nieuwe fabriekshal omvatten een metalen constructie, die wordt uitgerust volgens de vereisten van FAULHABER. De uitbreiding vertegenwoordigt een significante toename in de productiecapaciteit, waardoor aan de groeiende vraag kan worden voldaan. En niet alleen het vloeroppervlak neemt toe: de vestiging zal ook een fors aantal nieuwe medewerkers in dienst nemen. Zo creëert het bedrijf nieuwe arbeidsplaatsen en stimuleert het de lokale economie in de regio rondom Jimbolia.

Het nieuwe gebouw zal diverse productiemogelijkheden bieden. Naast modules voor motoren zal de locatie ook de motoren zelf en eindproducten maken voor diverse sectoren, zoals medische technologie, lucht- en ruimtevaart en automatisering. Hiernaast zijn nog andere producten gepland om te voldoen aan de steeds veranderende vraag van klanten.

De uitbreiding van de productielocatie in Jimbolia is een belangrijke stap voor de FAULHABER Group, omdat het bedrijf hiermee zijn concurrentievermogen op de markt versterkt en kan voldoen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige producten. FAULHABER heeft alle vertrouwen in het succes van de uitbreiding en in de positieve uitwerking op de lokale economie en de medewerkers.

FAULHABER Motors Romania S.R.L maakt onderdeel uit van de internationale FAULHABER Group. Het bedrijf produceert sinds 2005 hoogwaardige motoren en aandrijfsystemen in Jimbolia in Roemenië. Het bedrijf hecht veel waarde aan kwaliteit, innovatie en klanttevredenheid.