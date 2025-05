Binnen alle segmenten van de microtechnologie worden producten steeds nauwkeuriger en steeds kleiner. Kleine vuildeeltjes worden dan steeds verstorender voor de opbrengst en performance, wat het belang van reinheid vergroot. Fastmicro in Geldrop, dat inmiddels vijf jaar bestaat, levert inspectieapparatuur, software en service aan klanten om te ‘objectiveren’ of hun producten en processen schoon zijn. Daarin zet het bedrijf een nieuwe standaard neer, in nauwe samenwerking met een ecosysteem rond cleanliness competence. Komende tijd ligt de focus vol op opschalen.

Jaar op jaar wordt het thema van cleanliness belangrijker en groeit de keten heel hard qua aantal oem’ers, toeleveranciers en reinigings- en inspectieapparatuur. Er is dan ook veel gebeurd sinds Fastmicro in 2021, samen met TNO en een launching customer, een standaard ontwikkelde, die het de jaren daarna verder uitbouwde. ‘Destijds hadden we een aantal systemen in de markt, inmiddels zijn dat er meer dan zestig, in elf landen. Al die apparatuur is voorzien van standaard servicecontracten plus, in toenemende mate, ook een softwareoplossing. Die zorgt ervoor dat een klant niet alleen een meting krijgt maar er ook makkelijk te begrijpen informatie van kan maken en die kan uitwisselen met andere systemen’, stelt ceo Erik Vermeulen.

Investeringsronde ‘In 2023 gebruikten tien oem’ers onze apparatuur – voor ons een megastap – en ook opleidings- en onderzoeksinstituten maakten hiermee een begin’, aldus Vermeulen. Al snel volgde de vraag of Fastmicro niet ook klanten van oem’ers, de fabs, moest bedienen. ‘Zij hebben de grootste kans om hun yield te vergroten. Om die markt te bereiken, hebben we mei vorig jaar een eerste investeringsronde gedaan om de regionale sales- en servicekanalen op te zetten. En tevens ons assortiment verder door te ontwikkelen, zodat dit geschikt is voor die doelgroep, die nog zwaardere eisen stelt aan onze wereldwijde aanwezigheid, advies en service.’ Het betreft producten die plusminus tien keer groter en duurder dan systemen die Fastmicro eerder verkocht; in 2025 moet deze kans ook daadwerkelijk verzilverd worden.

De ambitie van Vermeulen is een oem’er te zijn die grote impact heeft op het reduceren van productieverlies, rework en recalls om zodoende de yield, output en uptime in de productie te verhogen. ‘Een groot deel van het productieverlies is te voorkomen door eerder en meer te inspecteren of er vervuiling aanwezig is. Onze apparatuur meet de reinheid, telt het aantal particles op het oppervlak. Dat objectiveren we en kunnen we efficiënt schaalbaar maken in productie.’

Eenzelfde sensitiviteit Gestart werd met een product dat producten kon kwalificeren als ‘schoon’, voor de machinebouw, apparatenbouw, maar ook voor de assemblage en losse onderdelen. ‘Daarna hebben we de stap gezet naar schone processen. In de regio wordt weliswaar veel geïnvesteerd in cleanrooms. Maar schone ruimte en schone lucht daarin wil nog niet zeggen dat het product of het proces schoon blijft. Alleen met onze apparatuur is het mogelijk om met dezelfde sensitiviteit als de reinheid van lucht nu ook de reinheid van processen en producten te monitoren en te valideren, en zo hun opbrengst te optimaliseren.’

Om product en proces te kwalificeren, meet de apparatuur particles die neerslaan en liggen op oppervlakten, niet die in de lucht. Dit betreft geen diepgaande analyse, maar eerder een terugkoppeling van waar in de productie de particles zich precies bevinden. ‘Die input laat de analyseapparatuur van de klant sneller werken, waardoor die minder geld en energie in zijn cleanrooms hoeft te steken. Hij kan én zijn kosten verlagen én vaker en sneller analyses verkrijgen om tot de kern van het contaminatieprobleem te komen.’

Kennis delen Derde pijler van de transformatie die Fastmicro als scale-up momenteel doormaakt is het vergaren van kennis over particle contamination control in leveranciersketens. ‘We merken dat klanten en partners behoefte hebben om die kennis breder in te zetten. Daarom werken we nauw samen met partners om die kennis verder te ontwikkelen en te delen, om zo het totale ecosysteem te versterken’, zegt Vermeulen. Punt is dat de nieuwe standaard nog niet overal in Nederland en wereldwijd geadopteerd is. ‘We kunnen als Nederland en Europa nog competitiever worden als we die contamination control applicatiekennis beter internationaal standaardiseren en delen, zodat iedereen op hetzelfde niveau zit’, aldus de ceo. ‘Key enabler voor onze groei is adoptiesnelheid van kennis en inzichten om control van particle cleanliness meer te implementeren in de keten. Mensen moeten zich bewust worden van nieuwe mogelijkheden, wat ermee bereikt kan worden en de businesscase met elkaar delen.’

De afgelopen jaren is een aantal nieuwe ISO-normeringen gesteld, die Fastmicro heeft omarmd en geïmplementeerd en geïntegreerd in de eigen systemen. Ook heeft het bedrijf een particle calculator op de website gezet, om kennis met klanten te delen. ‘Dat ze begrijpen wat bepaalde reinheidsnormen betekenen voor de specificaties. En andersom, als ze weten hoeveel particles zich op een oppervlak bevinden, dat ook duidelijk is welke norm ze daaraan moeten hangen. Die kennis is essentieel voor adoptie van dit soort nieuwe reinheidsniveaus in de industrie.’

Bredere interesse Inmiddels heeft Fastmicro in nauwe samenwerking met system suppliers een drietal producten in de markt gezet. Zelf focust het bedrijf op ontwikkeling, sales en service, de rest wordt zo veel mogelijk uitbesteed om zo snel mogelijk verder op te schalen en te professionaliseren. De sample scanner uit 2021, geproduceerd door KMWE, is inmiddels doorontwikkeld en voorzien van een nieuwe interface en extra software voor bijvoorbeeld de uitvoer van informatie naar MES-systemen. De particle fall-out scanners om schone processen te monitoren, geproduceerd door TBRM Manufacturing Solutions, is in 2023 gelanceerd. En de opvolger van de particle defect inspectiesystemen, gemaakt door Mevi, volgde in 2024. ‘Hiermee gaan we naar volledig geautomatiseerde handling om te voldoen aan de hoge eisen in de fabwereld. Onze oplossing is een stilstaand systeem, en daarmee snel, enorm schoon en robuust’, aldus Vermeulen. ‘En als het meetsysteem de productie kan bijhouden en niet langer de vertragende factor op de lijn is, wordt implementatie ervan nog een stuk interessanter.’

De voortekenen lijken gunstig, nu ook in andere markten interesse ontstaat. ‘In de aerospace, automotive, batterijen, farmacie – in feite binnen alle segmenten van de microtechnologiemarkt melden zich inmiddels de eerste early adopters’, stelt Vermeulen vergenoegd vast. Komende tijd ligt de focus dan ook vol op opschalen in Europa, de VS en Azië. Dit door middel van samenwerking met partners en eigen capaciteit; inmiddels werken er zo’n veertig mensen. ‘Sinds de start in 2019 zijn we elk jaar 20 tot 50 procent gegroeid. En ons wacht een dubbele wave: de markt groeit en daarbinnen ook de markt van reinheidseisen.’

Meerwaarde Mevi: oog voor praktische uitvoerbaarheid Een van de drie partners van Fastmicro, naast KMWE en TBRM, is system supplier Mevi. De ruim honderd medewerkers van dit Helmondse familiebedrijf bedienen oem’ers in onder meer de semicon, de printindustrie en aerospace. Voor Fastmicro verzorgt Mevi het technische gedeelte, de productie en assemblage van de units voor de particle defect inspectiesystemen. ‘Onze meerwaarde ligt in het vinden van de juiste oplossing’, stelt Jacco Colen, general manager bij Mevi. ‘Wij kijken naar de technische uitvoerbaarheid en maakbaarheid, denken daarover mee en adviseren Fastmicro daarin. Onze unieke combinatie van engineering, productie en assemblage onder één dak is daarvoor essentieel.’ De afgelopen jaren werkte Mevi mee aan de ontwikkeling van meerdere systemen en nieuwe producten van Fastmicro.