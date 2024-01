Meilink maakt speciale kisten voor het verpakken en transporteren van hightech componenten. Het is een van de oudere familiebedrijven in Nederland en bestaat 150 jaar. Goed personeel en een sterke relatie met klanten is volgens dga Peter Rikken het geheim van het succes van het bedrijf dat begon in Borculo en nu meerdere vestigingen in het land heeft.

‘Wanneer je de juiste mensen op de juiste plek hebt, draait je organisatie optimaal’

In 1874 startte Derk Hendrik Meilink samen met zijn zoon en schoonzoon Stoomzagerij en Houthandel Meilink & van Dassen. Sinds 1993 is de business in handen van de familie Rikken. Met die overgang ging het bedrijf uit Borculo, inmiddels omgedoopt tot Meilink, zich naast hout ook op kartonnage richten en groeide het uit van industrieel verpakker naar logistiek dienstverlener en expediteur. Inmiddels werken er zo’n 500 mensen en zit het bedrijf op negen locaties.

Familiestatuut

Sinds twee jaar is de dagelijkse leiding in handen van Dennis Groesbeek. Peter Rikken: ‘Toen hij een aantal jaren geleden bij ons kwam werken, was dat in eerste instantie niet met het idee dat hij het bedrijf zou gaan leiden, maar het is organisch zo gegroeid. Ik wilde zelf graag een iets betere balans tussen werk en privé, dus heb ik Dennis gevraagd de dagelijkse leiding op zich te nemen en daar ben ik tot op de dag van vandaag heel tevreden over.’

De kinderen van Rikken zijn begin twintig en kunnen op termijn in het bedrijf komen werken. De familie heeft vastgelegd dat ze eerst drie jaar elders aan de slag moeten gaan, voordat ze bij Meilink in dienst treden. ‘Met behulp van FBNed, de vereniging van Nederlandse familiebedrijven, hebben we een familiestatuut opgesteld waarin we onder meer de bedrijfsopvolging hebben vastgelegd. Op die manier willen we de kwaliteit en continuïteit van onze onderneming borgen.’

Good people

Meilink is de afgelopen jaren flink gegroeid. Bert Inch, ceo van de Amerikaanse Meilink-equivalent TransPak, is een inspiratiebron voor Rikken. ‘Ik vind dat hij een fantastisch bedrijf heeft; daar heb ik veel respect voor. Toen ik hem dat vertelde tijdens een ontmoeting, zei hij: “Peter, one thing: good people.” Naast een enorme dooddoener is dat wel de sleutel tot succes. Wanneer je de juiste mensen op de juiste plek hebt, draait je organisatie optimaal, zit iedereen lekker in zijn vel en lopen dingen beter. Mede door Dennis, die een echte teamspeler is, maken we hierin ook nog steeds stappen.’

Met een solide HR-afdeling, die wordt gerund door Frederiek Rikken, de vrouw van Peter, lukt het Meilink om goede mensen te vinden en vast te houden, vertelt hij. ‘Doordat we groter zijn geworden, kunnen we medewerkers nu ook meer ruimte en vrijheid geven om te groeien. Dat brengt een positieve energie met zich mee die ervoor zorgt dat ons verloop heel laag is.’

Klantenbinding

Gevraagd naar een speciaal moment waarop Rikken zich trots voelde op het bedrijf, hoeft hij niet lang na te denken: ‘Dat was bij ons 125-jarig jubileum. Ik was zelf nog maar een jaar werkzaam binnen de organisatie en mijn vader stond nog aan het roer. We hadden een evenement met twee sprekers en op dat moment zag ik de binding van mijn vader met zijn klanten. De hele top 30 van klanten zat op de eerste rij, mét hun partners. Dat was heel bijzonder om te zien.’ Hoewel het bedrijf in de afgelopen 25 jaar flink gegroeid is, hoopt Rikken dat bij het jubileum de belangrijkste klanten weer van de partij zijn. ‘Ik weet niet of ceo Peter Wennink van ASML met zijn vrouw zal komen, maar ik nodig hem zeker uit’, zegt hij met een glimlach.

Betrouwbaar

De belangrijkste les die Rikken leerde in zijn jaren bij Meilink is dat je meer goed moet doen dan dat je fout doet. ‘Als ondernemer mag je niet bang zijn om fouten te maken, want als je niets probeert, kom je nergens. Maar uiteindelijk moet de balans naar de goede kant uitslaan.’ Een belangrijke waarde voor de dga is betrouwbaarheid, zowel richting medewerkers als klanten. ‘We zeggen niet graag nee tegen een opdracht. Dat hoeft ook niet, want we zijn enorm flexibel, door onze schaal en met name de instelling van onze mensen. Maar wanneer iets echt niet kan, dan zeggen we dat ook tegen klanten. Die transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn echt kernwaarden voor Meilink.’