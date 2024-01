Iets meer dan een jaar geleden belde Martin van Zaalen me op. Hij had genoeg van de drukte en de deadlinestress. Op weg naar zijn pensioen wilde hij het wat rustiger aan gaan doen. ‘Lijkt het je wat om hoofdredacteur van Link Magazine te worden?’ De vraag kwam onverwacht; ik was net voor mezelf begonnen als freelance technologiejournalist en had over opdrachten niet te klagen. Maar het was een optie die ik moest onderzoeken, vond ik, dus ik ging op gesprek in Drunen.

Uitgevers John en Mireille van Ginkel ontvingen me hartelijk op hun Brabantse woonboerderij. Ze vertelden over hun ideeën met Link, die veel dieper gaan dan alleen een goed blad maken. Ze hebben echt hart voor de industrie, merkte ik gelijk. En dat reikt verder dan alleen mooie woorden, ervaarde ik in de maanden nadat ik ‘ja’ had gezegd tegen Martins voorstel.

Ik loop al heel wat jaartjes rond in de industrie – nog geen 25 maar het scheelt niet veel – dus ik dacht een behoorlijk netwerk te hebben opgebouwd. Maar na elke redactievergadering en elk telefoontje met John heb ik weer tien nieuwe namen gehoord. Zijn netwerk is gigantisch groot. Het lijkt wel of hij iedereen kent, en iedereen hem kent. Misschien niet zo verwonderlijk als je weet dat hij vrijwel elke dag op pad is, bedrijven bezoekt, mensen en organisaties met elkaar verbindt. Mireille is overigens niet veel anders. Hoeveel mensen zij kent, is ongelooflijk.

Natuurlijk runnen ze een business en moet er op de centen worden gelet, maar John en Mireille hebben ook het hart op de tong. En het mooiste: stiekem zijn het allebei gevoelsmensen. Dat bleek al tijdens mijn sollicitatiegesprek toen ik eerlijk en oprecht zei dat ze een mooi blad hadden opgebouwd. Ze schoten allebei vol. De passie voor de industrie, het grote netwerk – de Link-familie zo je wil – en het gevoel dat ze in hun bedrijf leggen, zijn de basis van het succes achter de Link-formule.

Alexander Pil, hoofdredacteur van Link Magazine