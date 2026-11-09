De familie Perdok heeft haar belang in technisch groothandelsbedrijf Kramp uitgebreid en is daarmee de grootste aandeelhouder geworden. CEO Eddie Perdok en zijn drie zoons hebben alle aandelen overgenomen van voormalig financieel directeur Hans Scholten. De overname moet het familiebedrijf ook voor volgende generaties in familiehanden houden.

De aandelenoverdracht vindt plaats in het jaar waarin Kramp zijn 75-jarig bestaan viert. De betrokkenheid van de familie Perdok gaat terug tot 1999, toen de familiebedrijven Kramp en Perdok fuseerden. De familie verwierf destijds een belang van 10 procent.

Volgens CEO Eddie Perdok markeert de overname een bijzondere mijlpaal. ‘Toen de twee familiebedrijven in 1999 samengingen, werden we voor 10 procent aandeelhouder. Nu, 27 jaar later, zijn we er trots op de grootste aandeelhouder te zijn.’

Met de uitbreiding van het aandelenbelang onderstreept de familie haar langetermijnbetrokkenheid bij Kramp. Het bedrijf wil blijven investeren in verdere ontwikkeling en duurzame relaties met klanten, leveranciers en medewerkers.

Kramp is een Europese leverancier van onderdelen en technische producten voor onder meer de landbouwmechanisatie. Het bedrijf combineert een breed assortiment met logistieke dienstverlening en digitale besteloplossingen voor dealers en andere professionele afnemers.