Met de overname van de Lightelec Groep door de itsme Groep voegen de Belgische familiebedrijven Breemes en Lightelec hun capaciteiten samen om zo de nummer drie op de Belgische elektrotechnische groothandelsmarkt te vormen.

De Lightelec groep, een familiale KMO, is met een omzet van 65 miljoen euro en dertien vestigingen in Wallonië en Luxemburg al meer dan 25 jaar een betrouwbare partner voor professionele installateurs. Lightelec bouwt op langdurige relaties, waarbij respect voor hun medewerkers, leveranciers en klanten centraal staan. Breemes, eveneens een familiale KMO, met een omzet van 25 miljoen euro en twee vestigingen in Vlaanderen, legt zich al meer dan vijftien jaar met name toe op het industriële segment.

Kurt Colin, CEO van Breemes en tevens van de nieuw gevormde groep: “De overname van Lightelec is niet zomaar een zakelijke transactie; het is een ontmoeting van gedeelde waarden, complementaire vaardigheden en een gezamenlijke visie. Beide bedrijven hebben een sterke reputatie opgebouwd in hun respectieve markten, en door onze krachten te bundelen, creëren we een robuust geheel dat meer is dan de som der delen. Breemes staat bekend om haar geavanceerde technologische en logistieke oplossingen in een industriële omgeving, hoofdzakelijk actief in het Vlaamstalig landsgedeelte. Lightelec is een sterke lokale speler in het Franstalig landsgedeelte, met expertise in de residentiële en tertiaire sector. Kurt Colin vervolgt: “Beide bedrijven delen een cultuur van toewijding, klantgerichtheid en streven naar excellentie, maar zullen hun eigen sterke identiteit en focus naar markt en klantsegment blijven behouden.” Albert Geron, CEO Lightelec Groep vult aan: “Het vormen van de gezamenlijke groep brengt ons naar de nummer drie op de Belgische markt en sterkt zo onze positie naar zowel leveranciers als klanten. Als familie blijven we ook na de overname met veel plezier en vertrouwen in de toekomst actief en betrokken bij de bedrijfsvoering van de groep.”.

Familiebedrijf Lightelec Groep biedt met 125 vakmensen op dertien locaties in Wallonië en Luxemburg met het hoofdkantoor in Luik een breed productportfolio van toonaangevende merken voor professionele installateurs. Menselijke maat en lokale service staan hierbij centraal.

Familiebedrijf Breemes biedt klanten in het industriële segment innovatieve dienstverlening op maat met twee locaties in Vlaanderen en met het hoofdkantoor in Zonhoven. Met een sterke traditie en focus op besturingstechniek, procestechniek en energiemanagement is Breemes dé toonaangevende industriële toeleverancier op de Belgische markt.

Familiebedrijf itsme is een internationale industriële toelevergroep met hoofdkantoor in Raamsdonksveer, Nederland. Als groep biedt zij innovatieve techniek en distributie aan industrie, machinebouw, bordenbouw en industriële installateurs. Met 425 medewerkers, actief vanuit zeventien vestigingen in Nederland, België en Spanje, behaalde itsme in 2023 een jaaromzet van 285 miljoen euro.