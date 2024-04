De Faculty of Science and Engineering (Rijksuniversiteit Groningen) wordt binnenkort lid van het 4TU Stan Ackermans Institute , een van de instituten in de 4TU Federatie. Dit instituut is verantwoordelijk voor de coördinatie van Engineering Doctorate (EngD) programma’s over alle Nederlandse technische universiteiten. Door dit lidmaatschap worden de twee EngD-programma’s in Autonomous Systems en in Sustainable Process Design van de Faculty of Science and Engineering vanaf september 2024 toegevoegd aan dit samenwerkingsverband met de 4TU.

Deze nieuwe ontwikkelingen geven de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de mogelijkheid om samen te werken met de hightechsector en uitzonderlijke ingenieurs af te leveren. De vier Nederlandse technische universiteiten (TUs) zijn blij met deze samenwerking, omdat naast de inhoudelijke uitbreiding van de programma’s, ook beter gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en netwerk.

EngD in Groningen en de industriële partners De EngD is een technisch post-master diploma dat kan worden behaald na een gespecialiseerde voltijdse opleiding van 2 jaar. Deze bestaat uit een combinatie van vakken (aan de RUG of bij een industriële partner) en een on-site ontwerpproject om een specifieke bedrijfsuitdaging op te lossen. De trainees (de zogenaamde EngD-studenten) zullen werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe en complexe producten, processen en innovatieve oplossingen voor chemische en hightechbedrijven en zo de kloof dichten tussen het praktische werk in de bedrijven en de academische opleiding aan de universiteit.