EZ Factory, SaaS-bedrijf gespecialiseerd in continue verbetering binnen productieomgevingen, is verheugd haar nominatie voor de prestigieuze Computable Awards 2023 in de categorie “Future of Work” aan te kondigen. Deze nominatie erkent de uitzonderlijke bijdragen van EZ Factory aan het vormgeven van de toekomst van werk in fabrieken via haar innovatieve softwareoplossing genaamd het EZ-GO-platform.

Het EZ-GO-platform, ontwikkeld door EZ Factory, is een mobiele softwareoplossing die is ontworpen om continu verbetering te stimuleren binnen de productieomgevingen van fabrieken. Het richt zich op het digitaliseren van checklists, werkinstructies, eerstelijns onderhoudstaken en audits, met als resultaat verbeterde veiligheid, kwaliteit, training en efficiëntie op de werkvloer. Het intuïtieve en visueel aantrekkelijke softwareplatform stelt fabrieksmedewerkers in staat hun processen te stroomlijnen, de productiviteit te verhogen en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de industriestandaarden.

“We zijn vereerd om genomineerd te zijn voor de Computable Awards 2023 in de categorie ‘Future of Work'”, zegt Randy Appiah, trotse mede-oprichter van EZ Factory. “Deze nominatie onderstreept de impact van het EZ-GO-platform op het revolutioneren van werkzaamheden binnen productieomgevingen en weerspiegelt onze inzet voor het stimuleren van continue verbetering en digitale transformatie in de industrie.”

De Computable Awards, bekend om het vieren van excellentie en innovatie in de technologiesector, vinden plaats op 30 oktober van dit jaar in de Jaarbeurs in Utrecht. De awards bieden een platform voor marktleiders, innovators en het publiek om uitstekende projecten, bedrijven en individuen te erkennen die de toekomst van technologie vormgeven.

Om de nominatie van EZ Factory te ondersteunen, moedigt EZ Factory haar supporters, gebruikers en belanghebbenden aan om hun stem uit te brengen. Ga naar https://awards.computable.nl/vote/7/1158 en volg de instructies om te stemmen op EZ Factory – EZ-GO in de categorie “Future of Work”. Stemmen is momenteel mogelijk en sluit op 5 oktober 2023.

EZ Factory is een toonaangevend SaaS-bedrijf dat gespecialiseerd is in continue verbetering binnen productieomgevingen. Hun softwareoplossing, het “EZ-GO-platform”, is een mobiele applicatie waarmee fabrieken en hun fabrieksmedewerkers checklists, werkinstructies, eerstelijns onderhoudstaken en audits kunnen digitaliseren. Door dit eenvoudige en visuele softwareplatform te gebruiken, kunnen fabrieksmedewerkers de veiligheid, kwaliteit, training en efficiëntie op de werkvloer verbeteren. EZ Factory zet zich in om organisaties te voorzien van de tools en technologie die nodig zijn om productiviteit en succes in het digitale tijdperk te stimuleren.