De Nederlandse goederenexport groeide in augustus met 4,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de uitvoer van machines en transportmiddelen nam toe, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De exportgroei versnelde ten opzichte van juli, toen de stijging 2,3 procent bedroeg. Ook de import nam met 2 procent toe, vooral door een grotere invoer van machines en elektrotechnische apparaten.

De vooruitzichten voor exporterende maakbedrijven zijn verbeterd. Volgens het CBS waren de exportomstandigheden in oktober gunstiger dan in augustus, vooral doordat het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone minder negatief was. Een positief signaal voor de Nederlandse maakindustrie, al leidt dit niet automatisch tot verdere exportgroei.