Ewit Roos startte acht jaar geleden bij PhotonDelta; onder zijn leiding ontwikkelde de organisatie zich tot een erkende en goed gefinancierde geïntegreerde fotonica-accelerator met meer dan zestig leden en een wereldwijd bereik. Fotonische chips zijn essentieel in verschillende toepassingen, zoals quantumcomputers, robotica, duurzame landbouw en autonome voertuigen. Totdat Roos’ vervanger is gevonden, zal de CFO Photon Delta, Laurens Weers, de stichting PhotonDelta leiden. Roos begint aan zijn nieuwe functie terwijl de industrialisatie van geïntegreerde fotonica als sleutelfunctie in de halfgeleiderindustrie een nieuwe en veelbelovende fase ingaat. Nu de Nederlandse infrastructuur en het ecosysteem op gang zijn gebracht, beginnen bedrijven ervan te profiteren. Het PhotonVentures fonds, mede opgericht door PhotonDelta, brengt dit proces verder door te investeren in Europese en Nederlandse bedrijven die de vraag stimuleren en de Nederlandse geïntegreerde fotonica-industrie ten goede komen.

PhotonVentures is een onafhankelijke deep-tech venture capital fonds dat is voortgekomen uit PhotonDelta, de pionier achter het Nederlandse ecosysteem rond geïntegreerde fotonica. De twee organisaties zijn strategische partners met als doel de snelle groei van de Europese fotonica-industrie te ondersteunen. Fotonische chips* zijn van cruciaal belang in een reeks toepassingen zoals voor quantum computing, robotica, duurzame landbouw en autonome voertuigen.

Het fonds is van plan om in eerste instantie te investeren in 15 Europese deep-tech bedrijven die het potentieel hebben om uit te groeien tot internationale winnaars in hun sector. De startups moeten een geïntegreerd, op fotonica gebaseerd Minimal Viable Product (MVP) hebben dat verbonden is met het Europese ecosysteem.

Het bestuur van PhotonVentures bestaat uit Joachim de Sterke, Pieter Klinkert en Rijkman Groenink.

Ewit Roos: “Ik mag PhotonDelta dan verlaten, mijn hart blijft liggen bij het geïntegreerde fotonica ecosysteem. We hebben de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt, maar het is ook duidelijk dat er nog veel werk op ons ligt te wachten. Leveranciers moeten in grotere volumes produceren om concurrerende prijzen te bereiken, en dat kunnen ze alleen als er voldoende vraag is. In deze fase van de ontwikkeling gaat het meestal om kleinere bedrijven, die zulke vraag nog niet kunnen genereren. Daarom ben ik dankbaar voor de consistente steun van de Nederlandse regionale en nationale overheden, die helpen om de ‘valley of death’ van veel jonge bedrijven te overbruggen. Bij PhotonVentures krijg ik de kans om dat doel te ondersteunen.”

René Penning de Vries, voorzitter van de Raad van Toezicht van PhotonDelta: “Ewit Roos heeft uitzonderlijk leiderschap en inzet getoond tijdens zijn termijn als CEO van PhotonDelta. Zijn visie heeft een belangrijke rol gespeeld in het versnellen van het PhotonDelta ecosysteem van 6 bedrijven naar meer dan 60. Daarmee is de basis gelegd voor een geïntegreerde fotonica-industrie in Nederland. We vertrouwen erop dat Ewit, als General Partner in PhotonVentures, zal blijven bijdragen aan de groei van de industrie.