Event 10 november: ‘Hoe voorkomen we dat cyberaanvallers er met oogst vandoor gaan?’

Op 10 november organiseren KUBO en Hunt & Hackett een kleinschalig event voor de land- en tuinbouwsector met als thema: ‘Hoe voorkomen we dat cyberaanvallers er met uw oogst vandoor gaan?’ Daarbij wordt ingegaan op het cyberdreigingslandschap van de land- & tuinbouw sector.

De recente golf van cyberaanvallen vanuit Rusland op de land- & tuinbouwsector zorgen voor een toenemende bezorgdheid. In de VS hebben recent cyberaanvallen op landbouwbedrijven tijdens kritieke plant- en oogstseizoenen geleid tot een waarschuwing vanuit de FBI en inspanningen binnen deze sector om sterkere individuele en gedeelde verdedigingen te ontwikkelen. Nederland is heel innovatief in diverse sectoren waaronder de land- en tuinbouwsector. ‘Er is hier heel veel kennis te stelen en het gaat altijd om bederfelijke waar. Als de ketens in deze sector het niet functioneren dan heeft dat een serieuze impact op de economie en de voedselvoorzieningen in Nederland en daarbuiten’, aldus Marcel van Oirschot van Hunt & Hacket.

Afhankelijkheid én kwetsbaarheden groot

‘Technologie krijgt een steeds meer bepalende rol en ook land- & tuinbouw-organisaties zijn er tegenwoordig van afhankelijk. Of dat nu is voor het aansturen van bedrijfsprocessen of direct in het primaire proces door bijvoorbeeld computergestuurde luchtbehandeling. Wie kan er nog handmatig orders verwerken of inpakwerk verrichten? Een tomatenkweker is afhankelijk van zijn inpakker en die is weer afhankelijk van zijn logistieke partner. Het binnendringen bij bedrijven in deze sector kan makkelijk via de gebruikelijke phishing, maar ook door infiltratie via bijvoorbeeld OT-systemen. Ook dit is een sector waar veel direct aan het internet hangt. Met name OT-zaken worden niet of zelden gepatcht terwijl er veel kwetsbaarheden te vinden zijn op het internet voor dit soort apparatuur’, weet Van Oirschot. Het aantal aanvallen op deze sector is aanzienlijk, constateert hij. ‘Het gaat hier vaak om zichtbare aanvallen in de vorm van ransomware, maar ook de minder zichtbare waarbij het gaat over diefstal van kennis.’

Dreiging inzichtelijk maken

Om het ‘dreigingslandschap’ van de land- & tuinbouw sector en aanverwante sectoren zoals die van de energiesector inzichtelijk te maken, organiseert Hunt & Hackett samen met Kubo een bijeenkomst over het cyberdreigingslandschap voor een select gezelschap. Tijdens het event op 10 november schetst Hugo Vijver, een publicist en zelfstandig expert met 15 jaar werkervaring bij de AIVD, MIVD en Defensie, het globale plaatje. Ronald Prins, expert op het gebied van internetbeveiliging en van 1999 tot 2017 directeur van cybersecuritybedrijf Fox-IT, maakt het vervolgens weer kleiner en brengt het terug naar de vraag: hoe te voorkomen. Guido Koolschijn, IT Manager bij KUBO Greenhouse Projects, vertelt vanuit Kubo wat ze hebben meegemaakt en waarom ze het beveiligingsniveau hebben opgeschroefd.

Het programma “Land- en tuinbouwsector op scherp na recente reeks cyberaanvallen?”:

* 13:00 – 13:30: Ontvangst / inloop;

* 13:30 – 14:30: Hugo Vijver laat zijn licht schijnen op de land- & tuinbouwsector vanuit een geopolitiek naar digitaal dreigingsperspectief. Na een lange carrière bij de AIVD, MIVD en Defensie publiceert Hugo Vijver tegenwoordig artikelen voor o.a. De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Algemeen Dagblad.

* 14:30 – 15:15: Ronald Prins geeft een overzicht van het dreigingsbeeld van de sector dat Hunt & Hackett heeft en deelt zijn visie om daar weerbaarheid tegen te kunnen bieden en aanvallen te stoppen. Ronald is medeoprichter van Fox-IT en Hunt & Hackett en deelt graag zijn open en duidelijke mening over hoe we als BV Nederland onszelf beter moeten beveiligen om onze technologie en kennis binnen de landsgrenzen te houden;

* 15:15 – 15:45: Pauze;

* 15:45 – 16:30: Guido Koolschijn neemt namens KUBO de aanwezigen mee in de beweegreden waarom er serieuze investeringen zijn gedaan in de digitale beveiliging en deelt ook zijn ervaringen. Waar is KUBO tegenaan gelopen, wat zijn de lessons learned?

* 16:30 – 17:30: Afsluiting en borrel

Locatie en registratie:

Het event vindt plaats bij KUBO op locatie, Vlotlaan 710, 2681 TX, Monster. Parkeren is mogelijk bij KUBO zelf of in de straat voor het pand.

Begin 2023 wordt het event herhaald op een nader te bepalen plaats en datum in Oost-Nederland.