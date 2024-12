Maarten: “En als je succesvoller wordt, ben je ook interessanter voor anderen om je over te nemen. We werden dan ook met regelmaat benaderd door Private Equity fondsen. Die vonden het niet altijd een plus dat het bedrijf op mij en mijn vrouw dreef en in samenspraak met onze adviseur, gingen we op zoek naar een mogelijke vervanger van mij. Dat viel niet mee. We voerden diverse gesprekken, maar die draaiden op niets uit. We besloten een overname nog even te parkeren. Totdat we Boris ontmoetten. Via onze jongste dochter hoorden we dat Boris met ons in gesprek wilde.” Boris: “Ik kom uit een ondernemersfamilie in de automobielbranche en ik was op zoek naar een goedlopend en interessant bedrijf om over te nemen. EVAC paste vanwege mijn affiniteit met techniek precies in het plaatje dat ik in mijn hoofd had.”

En zoals dat gaat met een overname, je gaat niet over één nacht ijs. Er volgden verschillende gesprekken tussen Boris en Maarten. Maarten: “En die waren altijd heel prettig en constructief. En er gingen ook wat gesprekken vooraf aan het vinden van de juiste investeringspartij. We startten het proces van de verkoop op en er kwamen al snel biedingen. Tijdens het eerste gesprek met OxGreenfield, was ik aangenaam verrast door de goede voorbereiding van OxGreenfield. Deze partij kwam met goede ideeën en wat opviel: ze dachten meteen verder dan de cijfers. Ze begrepen dat we onze sociale verantwoordelijkheid naar het team wilden nemen. Boris was overigens van het begin af aan betrokken bij het proces. Eigenlijk vielen alle puzzelstukjes samen.” Boris: “EVAC was een hele platte organisatie en we wilden dat graag zo houden. Wij drijven op kennis, dat is het DNA van ons bedrijf, dat wilden we zeker niet kwijtraken. We varen op onze expertise en het meedenken met onze klanten. OxGreenfield snapte dat heel goed en bovendien is het heel prettig samenwerken. Hun hands-on mentaliteit en down to earth houding past bij ons. In Harm Langen vinden we een intelligente en scherpzinnige sparringpartner die ook nog eens tegen een geintje kan. Dat is een prima match met EVAC.”

Groei

Nu, bijna een jaar na de overname, heeft EVAC extra professionaliseringslagen gemaakt. Op het gebied van planning, marketing, e-commerce en het verder uitbreiden naar nieuwe markten als renewable energy. Boris neemt de operationele leiding op zich en spart regelmatig met OxGreenfield over de koers. Boris: “We zijn nog meer een one-stop-shop geworden voor onze klanten en hebben meer commitment van leveranciers. Het afgelopen jaar hebben we een mooie groei doorgemaakt, die we in dit tempo willen blijven voortzetten. We blijven inzetten op kwaliteit en expertise. En Maarten richt zich op sales.” Maarten: “Dat deed ik altijd al heel graag, het is mooi om samen met Boris de toekomst in te gaan. We leren van elkaar en voor mij is het een gezonde afbouwstructuur. Wij hebben alle vertrouwen in EVAC en de verdere groei die we nu doormaken.”