EV Group (EVG) heeft de nieuwe LITHOSCALE® XT geïntroduceerd, ’s werelds eerste digitale lithografiesysteem dat hoge resolutie combineert met hoge throughput voor high-volume productie (HVM) van geavanceerde chipverpakkingen. Met deze stap brengt het Oostenrijkse technologiebedrijf maskless lithografie naar toepassingen in heterogene integratie, AI, automotive en imaging.

De LITHOSCALE XT beschikt over zes parallelle belichtingskoppen en een dual-wavelength lasersysteem. Hiermee wordt een vijfvoudige toename in doorvoersnelheid gerealiseerd ten opzichte van de vorige generatie. Het systeem is in staat tot volledig wafer-brede patroonvorming zonder masks, met sub-2-micron resolutie – essentieel voor bijvoorbeeld multi-die fan-out wafer-level packaging (FoWLP), MEMS en fotonica.

Alternatief voor stepper-technologie

Traditionele stepper- en aligner-systemen lopen tegen hun limieten aan bij gecompliceerde back-end structuren, zoals die bij AI- en HPC-toepassingen. De digitale en adaptieve aanpak van EVG maakt het mogelijk om individuele verschuivingen van dies en wafervervorming real-time te compenseren, zonder concessies aan throughput.

Nieuwe toepassingen in security en automotive

Naast geavanceerde verpakkingen is de LITHOSCALE XT geschikt voor imaging en automotive. Dankzij de mogelijkheid om unieke identifiers direct in de diestructuur aan te brengen, voldoet het systeem aan traceability-standaarden zoals SEMI E142 en T23, wat cruciaal is voor betrouwbaarheid in automotive en veiligheidskritische toepassingen.

Marktintroductie

Productdemonstraties vinden plaats op het hoofdkantoor van EVG in Oostenrijk. Bezoekers van de IEEE ECTC 2025 in Dallas kunnen EVG ontmoeten op stand #330 of de presentatie van business development manager Dr. Ksenija Varga bijwonen op 29 mei.