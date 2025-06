Het groeiklimaat voor technologiebedrijven in Europa staat al jaren onder druk. Innovatieve mkb’ers en scale-ups opereren in een markt met enorme potentie, maar botsen in hun internationale ambities op nationale wetgeving, beperkte financieringsmogelijkheden en gebrek aan schaalbare structuren. Toch groeit het besef – zowel in Brussel als onder ondernemers – dat technologische autonomie niet zonder Europese innovatiekracht kan.

Regelgeving als rem op groei

Europa’s reputatie als continent van regels werkt in veel sectoren beschermend, maar voor snelgroeiende technologiebedrijven vormt het juist een belemmering. Oprichters die willen opschalen, zien zich geconfronteerd met 27 verschillende sets aan fiscale, arbeidsrechtelijke en juridische regels. Denk aan uiteenlopende definities van winstbelasting, aandeelhoudersstructuren en ontslagvergoedingen – onhandig voor ondernemers, maar ook voor investeerders.

Uit het jaarlijkse State of European Tech-rapport blijkt dat bijna de helft van de tech-founders regelgeving als een directe rem op hun groei ziet. Wie wil internationaliseren, moet eerst juridisch de grens over.

Financieringsgat boven de €15 miljoen

Een minstens zo grote barrière is het gebrek aan groeikapitaal. Europese techbedrijven halen doorgaans de eerste financieringsrondes wel binnen, maar lopen vast zodra de kapitaalbehoefte boven de €15 miljoen uitkomt. Slechts 4,1 procent van de Europese scale-ups bereikt dat niveau, tegenover 8,3 procent in de VS.

Een fundamenteel probleem ligt bij institutionele beleggers. Europese pensioenfondsen investeren gemiddeld slechts 0,007 procent van hun vermogen in durfkapitaal – een fractie van wat Amerikaanse fondsen doen. De beperkte risicoappetijt, gecombineerd met strenge regelgeving, maakt Europese groeifondsen kwetsbaar in een mondiale kapitaalstrijd.

Nieuwe Europese koers: innovatie faciliteren

Toch staat Europa niet stil. De Europese Commissie werkt aan het zogeheten 28e regime – een uniform juridisch kader waarbinnen bedrijven zich kunnen vestigen, los van nationale verschillen. Dit moet grensoverschrijdend ondernemen eenvoudiger maken en belemmeringen voor investeerders wegnemen. Ook wordt gewerkt aan de European Innovation Act, die financiering, aandeelhoudersstructuren en opschaling moet harmoniseren.

Een ander aandachtspunt: beloning via aandelenopties. Steeds meer landen, waaronder Nederland, versoepelen hun nationale regels. Een Europees raamwerk moet dat proces verder versnellen en het voor startups aantrekkelijker maken om talent aan zich te binden.

Kapitaal vanuit pensioenfondsen: het ontbrekende schakelpunt

Tegelijkertijd groeit de druk op pensioenfondsen om actiever te investeren in technologische innovatie. Europese instellingen als de EIB en EIF onderzoeken nu hoe die fondsen gestimuleerd kunnen worden – bijvoorbeeld door risicospreiding via EU-fondsen of aangepaste kapitaaleisen.

Kentering in zicht

Ondanks de bekende obstakels, is het sentiment onder ondernemers aan het verschuiven. Een ruime meerderheid van Europese tech-founders zou hun bedrijf opnieuw in Europa vestigen, blijkt uit het meest recente rapport van Atomico. Geopolitieke spanningen versterken bovendien de positie van Europa als stabiele thuismarkt voor technologische innovatie.

Zoals Maarten Cleeren (Techleap) het verwoordt: “De wereld zoekt naar alternatieven voor instabiele markten. Europa biedt daarin kansen – mits we onze regelgeving en kapitaalstructuren slim hervormen.”

Kern voor de hightech-sector:

Technologische soevereiniteit begint bij een sterk ecosysteem voor startups en scale-ups. Dat vraagt om meer dan subsidies en visiedocumenten: het vereist structurele toegang tot kapitaal, grensoverschrijdende wetgeving en strategisch durfvermogen – van zowel ondernemers als beleidsmakers.