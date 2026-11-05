Het Franse AI-bedrijf Mistral AI zet voor de integratie van zijn AI-toepassingen opvallend genoeg vooral in op niet-Europese softwareplatforms. Geen van de twaalf bedrijven waarvoor Mistral kant-en-klare koppelingen aanbiedt, komt uit Europa. Dat roept vragen op over de positie van Europese softwarebedrijven binnen het snelgroeiende AI-ecosysteem.

Met zogenoemde connectors kunnen gebruikers de AI-assistent van Mistral rechtstreeks verbinden met externe applicaties, zoals Gmail, Slack, GitHub en Stripe. Daarmee kan AI informatie ophalen, gegevens analyseren en, indien toegestaan, zelfstandig handelingen uitvoeren binnen verschillende softwaresystemen.

Opvallend is dat Mistral, zelf een van Europa’s belangrijkste AI-ontwikkelaars, voor deze integraties geen Europese softwarebedrijven in zijn aanbod heeft opgenomen. Dat terwijl Europa over een groeiend aantal technologiebedrijven beschikt die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Volgens een inventarisatie van EU-Startups zijn er minstens tien Europese startups en scale-ups waarvan de software geschikt zou kunnen zijn voor aansluiting op het Mistral-platform. Daaronder bevinden zich het Nederlandse Mews, dat software ontwikkelt voor hotelmanagement, het Duitse Personio voor personeelsadministratie en het Franse Pennylane voor financiële processen. Ook het Oostenrijkse Storyblok, gespecialiseerd in contentmanagement, en het Britse Cloudsmith, dat softwareketens helpt beheren en beveiligen, worden genoemd.

Deze bedrijven beschikken al over technische interfaces waarmee hun software aan andere systemen kan worden gekoppeld. Integratie met Mistral zou gebruikers in staat stellen om bijvoorbeeld financiële gegevens, personeelsinformatie of operationele processen rechtstreeks via een AI-assistent te raadplegen en aan te sturen.

De inventarisatie laat zien dat Europa wel degelijk over relevante softwaretechnologie beschikt. De vraag is waarom die technologie vooralsnog nauwelijks zichtbaar is in het connectoraanbod van een van Europa’s belangrijkste AI-bedrijven. Juist nu AI steeds dieper doordringt in bedrijfsprocessen, wordt de koppeling met bestaande softwareplatforms van strategisch belang.

Tien Europese softwarebedrijven voor Mistral AI

EU-Startups identificeerde tien Europese startups en scale-ups die mogelijk kunnen aansluiten op het connectorplatform van Mistral AI. De bedrijven beschikken over software en technische interfaces waarmee AI-toepassingen toegang kunnen krijgen tot bedrijfsinformatie en processen.

Attio (Verenigd Koninkrijk) – AI-gedreven CRM-software voor klantrelaties, verkoopprocessen en workflowautomatisering.

– AI-gedreven CRM-software voor klantrelaties, verkoopprocessen en workflowautomatisering. Cloudsmith (Verenigd Koninkrijk) – Platform voor het beheren, distribueren en beveiligen van softwarecomponenten.

– Platform voor het beheren, distribueren en beveiligen van softwarecomponenten. Factorial (Spanje) – Software voor personeelszaken, projectmanagement en bedrijfsadministratie.

– Software voor personeelszaken, projectmanagement en bedrijfsadministratie. Mews (Nederland) – Softwareplatform voor hotelmanagement, reserveringen, betalingen en operationele processen.

– Softwareplatform voor hotelmanagement, reserveringen, betalingen en operationele processen. Pennylane (Frankrijk) – Geïntegreerde software voor boekhouding, facturatie en financieel management.

– Geïntegreerde software voor boekhouding, facturatie en financieel management. Perk (Spanje) – Platform voor zakelijke reizen, boekingen en onkostenbeheer.

– Platform voor zakelijke reizen, boekingen en onkostenbeheer. Personio (Duitsland) – HR-software voor personeelsadministratie, recruitment en verzuimbeheer.

– HR-software voor personeelsadministratie, recruitment en verzuimbeheer. Spott (België) – AI-gedreven software voor recruitmentbureaus en kandidatenbeheer.

– AI-gedreven software voor recruitmentbureaus en kandidatenbeheer. Storyblok (Oostenrijk) – Contentmanagementplatform voor websites en andere digitale kanalen.

– Contentmanagementplatform voor websites en andere digitale kanalen. Typeform (Spanje) – Software voor online formulieren, enquêtes en klantfeedback.

De tien bedrijven zijn potentiële kandidaten voor integratie. Van een daadwerkelijke samenwerking met Mistral AI is vooralsnog geen sprake. Bron: EU-Startups.