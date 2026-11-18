Europa investeert in nieuwe technologie om op grote diepte zelfstandig onderwateroperaties uit te voeren. Binnen het Europese onderzoeksproject DEEP-TECH werken achttien organisaties uit tien landen aan autonome onderwatersystemen die tot 6.000 meter diepte kunnen opereren. De technologie moet onder meer worden ingezet voor maritieme veiligheid, inspecties en de bescherming van kritieke infrastructuur op de zeebodem.

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Het project wordt gecoördineerd door het Portugese onderzoeksinstituut INESC TEC en maakt deel uit van het European Defence Fund (EDF). DEEP-TECH richt zich op de ontwikkeling van technologieën waarmee onderwatersystemen langdurig en met minimale ondersteuning vanaf het wateroppervlak kunnen functioneren.

Operaties op grote diepte stellen hoge eisen aan technologie. Extreme waterdruk, lage temperaturen, het ontbreken van GPS-signalen en beperkte communicatiemogelijkheden maken autonome navigatie en gegevensuitwisseling bijzonder complex. Ook de energievoorziening vormt een belangrijke uitdaging, zeker wanneer systemen langere tijd onder water moeten blijven.

Langdurig autonoom opereren

Binnen DEEP-TECH onderzoeken de partners onder meer nieuwe energieoplossingen, autonome besturing en technologie voor betrouwbare operaties onder extreme omstandigheden. Het doel is onderwatersystemen te ontwikkelen die zelfstandig inspecties, monitoring en bewakingsmissies kunnen uitvoeren.

Een belangrijke toepassing is de bescherming van kritieke onderzeese infrastructuur, zoals communicatiekabels, energieverbindingen en pijpleidingen. Door autonome systemen langdurig op grote diepte in te zetten, kan de afhankelijkheid van bemande onderzoeksschepen en ondersteunende vaartuigen worden verminderd.

Met DEEP-TECH wil Europa zijn technologische zelfstandigheid op het gebied van diepzeeoperaties vergroten. Het project moet de basis leggen voor een nieuwe generatie onderwatersystemen die niet alleen incidenteel worden ingezet, maar gedurende langere perioden zelfstandig en continu operationeel kunnen blijven.