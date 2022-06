Europa investeert recordbedragen in semicon-equipment

De wereldwijde uitgaven aan semicon fab-apparatuur voor front-end faciliteiten zullen naar verwachting met 20% j-o-j stijgen tot een recordhoogte van US$109 miljard in 2022, het derde opeenvolgende jaar van groei na een stijging van 42% in 2021, kondigde SEMI aan in haar laatste driemaandelijkse World Fab Forecast rapport. Verwacht wordt dat de investeringen in fab-apparatuur in 2023 sterk zullen blijven. “De wereldwijde industrie voor halfgeleiderapparatuur blijft op koers om voor het eerst de grens van 100 miljard dollar te overschrijden, zoals blijkt uit onze laatste update van de World Fab Forecast”, zegt Ajit Manocha, president en CEO van SEMI. “Deze historische mijlpaal zet een uitroepteken op de huidige run van ongekende groei in de industrie.”

Uitgaven voor fabrieksuitrusting per regio

Taiwan zal in 2022 naar verwachting de leiding nemen in de uitgaven voor fab-apparatuur, met een stijging van de investeringen met 52% op jaarbasis tot USD 34 miljard, gevolgd door Korea met USD 25,5 miljard, een stijging van 7%, en China met USD 17 miljard, een daling van 14% ten opzichte van de piek van vorig jaar. Europa/Midden-Oosten zal dit jaar naar verwachting recordhoge uitgaven van US$ 9,3 miljard noteren en hoewel deze relatief lager liggen dan de uitgaven in andere regio’s, zouden de investeringen van deze regio’s een verbluffende groei van 176% op jaarbasis vertegenwoordigen. Verwacht wordt dat ook Taiwan, Korea en Zuidoost-Azië in 2023 recordhoge investeringen zullen optekenen.

In Noord- en Zuid-Amerika zullen de uitgaven voor fab-apparatuur volgens het rapport in 2023 US$ 9,3 miljard bedragen, een stijging met 13% j-o-j na een stijging met 19% j-o-j in 2022, waarbij de regio beide jaren op de vierde plaats blijft staan wat wereldwijde uitgaven voor fab-apparatuur betreft.

Halfgeleiderindustrie blijft capaciteit opvoeren

Het SEMI World Fab Forecast-rapport laat zien dat de wereldwijde industrie de capaciteit dit jaar met 8% verhoogt, na een stijging van 7% in 2021. Verwacht wordt dat de capaciteitsgroei in 2023 zal aanhouden en met 6% zal toenemen. De industrie van fab-apparatuur kende voor het laatst een groei op jaarbasis van 8% in 2010, toen de capaciteit 16 miljoen wafers per maand (200mm-equivalenten) bereikte – bijna de helft van de 29 miljoen wafers per maand (200mm-equivalenten) die voor 2023 worden verwacht.

Meer dan 85% van de uitgaven voor apparatuur in 2022 zal afkomstig zijn van capaciteitsverhogingen in 158 fabrieken en productielijnen, een percentage dat volgend jaar naar verwachting zal dalen tot 83% als 129 bekende fabrieken en lijnen capaciteit toevoegen.

Zoals verwacht zal de foundry sector, met een aandeel van ongeveer 53%, het leeuwendeel van de uitgaven voor apparatuur in 2022 en 2023 voor zijn rekening nemen, gevolgd door de memory sector met 33% in 2022 en 34% in 2023. Deze twee sectoren zijn ook goed voor de grootste capaciteitsverhogingen.

De laatste update van het SEMI World Fab Forecast-rapport, dat in juni is gepubliceerd, bevat een lijst van meer dan 1400 faciliteiten en lijnen wereldwijd, waaronder 133 toekomstige faciliteiten en lijnen met verschillende waarschijnlijkheid die naar verwachting volumeproductie zullen starten.