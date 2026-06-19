De Nederlandse foodtechscale-up Vivici heeft 12,5 miljoen euro toegekend gekregen uit het Accelerator-programma van de European Innovation Council. Met de financiering wil het bedrijf de productie en marktintroductie van zijn eiwitingrediënten op basis van precisiefermentatie versnellen en verdere innovaties ontwikkelen voor de voedingsindustrie.

Vivici, gevestigd in Oegstgeest, werd geselecteerd uit een groot internationaal deelnemersveld. Het EIC Accelerator-programma geldt als een van de meest competitieve innovatieprogramma’s van Europa en ondersteunt deeptechbedrijven met technologieën die grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben.

Volgens CEO Stephan van Sint Fiet vormt de toekenning een belangrijke erkenning van de technologie en ambities van het bedrijf. “Deze steun bevestigt dat Europa dezelfde kansen ziet als wij: de belofte van precisiefermentatie omzetten in commerciële realiteit op industriële schaal. Dankzij deze financiering kunnen we die ontwikkeling versnellen.”

Schaalbare productie van zuiveleiwitten

Vivici werd in 2023 opgericht met als doel hoogwaardige zuiveleiwitten via precisiefermentatie commercieel beschikbaar te maken. Daarbij worden micro-organismen ingezet om specifieke eiwitten te produceren, zonder dat daarvoor koeien nodig zijn. De technologie moet een duurzamer alternatief bieden voor traditionele zuivelproductie, terwijl dezelfde functionele eigenschappen behouden blijven.

Het bedrijf bracht eerder al Vivitein™ BLG op de markt, een versie van het wei-eiwit beta-lactoglobuline. Begin dit jaar volgde de introductie van Vivitein™ LF, een lactoferrine-ingrediënt voor gezondheids- en voedingsproducten in de Verenigde Staten. Beide ingrediënten worden geproduceerd via precisiefermentatie en moeten voedingsmerken toegang geven tot hoogwaardige zuiveleiwitten zonder de beperkingen van traditionele melkproductie.

Volgens Chief Commercial Officer Simon Penfold groeit de vraag vanuit de markt snel. “De belangstelling van klanten voor onze ingrediënten is groot. Deze financiering stelt ons in staat om zowel de beschikbaarheid als de snelheid van opschaling te realiseren die de markt verwacht.”

Europese steun voor voedselinnovatie

De investering van het EIC past binnen de bredere Europese ambitie om technologische innovaties op het gebied van duurzaamheid, voedselvoorziening en strategische autonomie te stimuleren. Het Accelerator-programma combineert subsidies en investeringskapitaal om innovatieve bedrijven te helpen de stap te zetten van bewezen technologie naar grootschalige marktintroductie.

Voor Vivici betekent de toekenning niet alleen extra financiële slagkracht, maar ook een belangrijke validatie vanuit de Europese innovatiegemeenschap. Het bedrijf wil de middelen inzetten om de commerciële uitrol van zijn Vivitein™-portfolio te versnellen, de productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe toepassingen voor precisiefermentatie te ontwikkelen.

De investering onderstreept de groeiende rol van precisiefermentatie binnen de Europese voedingsindustrie. Waar de technologie enkele jaren geleden nog vooral als veelbelovende innovatie werd gezien, verschuift de aandacht steeds meer naar industriële opschaling en commerciële toepassing. Voor Nederland, met zijn sterke positie in foodtech en ingrediëntenontwikkeling, biedt dat kansen om een leidende rol te spelen in de volgende generatie duurzame eiwitproductie.