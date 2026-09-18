Een oproep van Capital Raising Europe aan Europese defensiebedrijven die Amerikaans groeikapitaal zochten, leverde geen concrete reacties op. Toch is de belangstelling van Amerikaanse investeerders voor de Europese defensiesector volgens capital architect Gerard Hofmeijer onverminderd aanwezig. Het werkelijke probleem ligt volgens hem dichter bij huis: Europa beschikt over voldoende kapitaal, maar krijgt dat onvoldoende op de juiste plek.

In september 2025 meldde Capital Raising Europe, het internationale label van Financiering Plus, dat Amerikaanse family offices geïnteresseerd waren in investeringen in Europese defensiebedrijven en gespecialiseerde fondsen. Europese partijen met behoefte aan groeikapitaal werden uitgenodigd zich te melden. Een jaar later blijkt dat de specifieke oproep niet tot concrete financieringstransacties heeft geleid. ‘De oproep is wel bekeken en gedeeld, maar heeft niet concreet geleid tot aanvragen, investeringen of transacties’, vertelt Hofmeijer. Dat verbaast hem enigszins, omdat Europese ondernemers tegelijkertijd regelmatig klagen over een gebrek aan financiering.

Volgens de capital architect ligt daar precies de kern van het probleem. ‘Kapitaal is er echt genoeg in Europa. Alleen is de allocatie hier anders. Veel vermogen zit vast in spaargeld, pensioenfondsen, verzekeringskapitaal en andere langlopende instrumenten. Daardoor bereikt het onvoldoende ondernemingen die geld nodig hebben om te groeien.’

Voor Hofmeijer is de belangrijkste vraag daarom niet of Europa genoeg geld heeft, maar hoe het beschikbare vermogen wordt gemobiliseerd. ‘Europa heeft primair geen gebrek aan kapitaal, maar vooral een probleem met het mobiliseren en alloceren ervan.’

In de Verenigde Staten is kapitaal volgens hem veel sterker gericht op investeringen in bedrijven en nieuwe ontwikkelingen. Voor de defensie-industrie wordt die vraag steeds urgenter. ‘De financiering van nieuwe technologie, bijvoorbeeld drones of dual-use-toepassingen, is één ding. De volgende uitdaging is veel groter: productiecapaciteit opbouwen. Je kunt wel de prachtigste drone bedenken, maar uiteindelijk moet dat ding in productie en moet het opgeschaald worden. Juist voor die industrialisatiefase is veel kapitaal nodig.’

Amerikaans geld kan daarbij volgens Hofmeijer een rol spelen. ‘De geopolitieke discussie over strategische autonomie hoeft buitenlandse investeringen niet per definitie in de weg te staan. Cruciaal zijn de voorwaarden waaronder een investeerder participeert. Bij buitenlandse investeringen gaat het niet alleen om intellectueel eigendom, maar ook om zeggenschap, governance, exportrestricties en het borgen van strategische autonomie. Er is een groot verschil tussen het paspoort van iemand en de voorwaarden die je met een investeerder afspreekt. Bovendien is Amerikaans kapitaal in de Europese defensiesector allang geen uitzondering meer. Ook Amerikaanse investeerders zien dat Europa de komende jaren fors moet investeren in defensie en productiecapaciteit.’