Etteplan heeft een slimme oplossing ontwikkeld om de wereldwijde doorbraak in fotonica te versnellen. Met behulp van een modulair machineplatform is een razendsnelle montage van optische elementen met extreme nauwkeurigheid mogelijk. Met de nieuwste innovatie kunnen met name prototypes van fotonicaproducten nu veel sneller worden geproduceerd.

Fotonica is een opkomende technologie waarbij in plaats van elektronen, fotonen (lichtgolven) worden gebruikt in chips of datatransport, samen met andere toepassingen. Deze technologie is energiezuiniger en sneller, daarom wordt er wereldwijd fors geïnvesteerd. Het aantal toepassingen groeit snel; fotonica wordt bijvoorbeeld al gebruikt in datacenters en in LiDAR (Light Detection and Ranging), maar de grote doorbraak moet nog komen. Een van de uitdagingen waar bedrijven wereldwijd mee worstelen, is het snel kunnen produceren van verschillende prototypes. Normaal gesproken zou het dagen van aanpassingen aan de instellingen van een machine, die in staat is om deze producten te maken, kosten om in assemblage van het ene prototype naar het andere over te schakelen.

Modulair machineplatform

‘Etteplan Indigo’ is het modulaire machineplatform dat mede werd ontwikkeld om dit R&D-proces veel eenvoudiger te maken. De machine kan een breed scala aan micro-optische elementen samenstellen omdat zowel de hardware als de software modulair zijn. Een voorbeeld is het uitlijnen en aansluiten van glasvezels op een chip. De innovatieve software is eenvoudig te gebruiken en stelt de operator/het bedrijf in staat om snel zelf de programmering te maken en aan te passen. De omsteltijd die nodig is om een ander product te maken, wordt dus drastisch verkort. Montagekosten worden daardoor verlaagd en daarmee uiteindelijk ook de kostprijs van fotonische toepassingen die met het machineplatform worden geproduceerd.

Hightech partnerschap

Europa is zeer betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van fotonica. Zo is er binnen het Ultrapho project samenwerking tussen Etteplan, Graphenea, Black Semiconductor en AMO. Hier wordt veel kennis opgedaan om de fotonische producten van morgen te ontwikkelen. Binnen dit project wordt een fotodetector van grafeen ontwikkeld, geschikt om de exponentieel groeiende datastromen die in de toekomst worden gebruikt aan te kunnen. Op het machineplatform van Etteplan worden deze producten geassembleerd.