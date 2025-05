Eternal Sun, wereldwijd toonaangevend in zonnesimulatoren voor fotovoltaïsche tests, kondigt met trots een nieuwe mijlpaal aan: Bolster Investment Partners heeft een meerderheidsbelang van 80% verworven. De investering markeert de start van een nieuwe groeifase, gericht op verdere professionalisering, internationale expansie en technologische innovatie.

De aandelen zijn overgenomen van Vermec en het ABN AMRO Sustainable Impact Fund, die Eternal Sun in de start- en scale-upfase hebben begeleid tot zijn huidige positie in het middensegment van de markt. Bolster focust op bedrijven met een leidende positie in nichemarkten – een duidelijke match met de visie en positie van Eternal Sun.

Van Delftse zonnewagen tot wereldspeler in PV-testtechnologie

Eternal Sun werd in 2011 opgericht door Stefan Roest, voormalig teamleider van het winnende Nuna Solar Car Team van de TU Delft. Het bedrijf levert vandaag test- en inspectieoplossingen aan fabrikanten, ontwikkelaars en laboratoria in meer dan 60 landen.

“Onze technologie is essentieel voor het nauwkeurig bepalen van de prestaties van zonnepanelen,” aldus Roest, nu CTO. “We spelen een sleutelrol in de validatie van nieuwe technologieën zoals tandemcellen en perovskieten, die de volgende sprong in zonne-efficiëntie mogelijk maken.”

Naast geavanceerde flash- en steady-state simulatoren biedt Eternal Sun ook inspectiediensten aan voor grootschalige zonne-energieprojecten wereldwijd. De focus ligt op maatwerk, betrouwbaarheid en innovatie.

Een nieuwe groeifase met internationale ambities

CEO Florian van Rijn van Alkemade benadrukt het belang van de samenwerking: “Na onze groei als scale-up is dit het juiste moment voor een investeerder die zich richt op middelgrote bedrijven. In uitdagende marktomstandigheden hebben we laten zien dat we strategisch kunnen differentiëren en blijven groeien.”

CCO Erik Bentschap Knook vult aan: “Onze klanten behoren tot de wereldtop van PV-ontwikkelaars. Samen versnellen we de introductie van nieuwe zonne-energietechnologieën. We spelen in de Champions League van de industrie – en we zijn klaar voor de volgende ronde.”

Strategisch partnership met langetermijnvisie

Bolster Investment Partners brengt naast kapitaal ook strategische ondersteuning. De focus ligt op versnelling van buy-and-build-initiatieven, internationale uitrol en operationele versterking.

“Eternal Sun combineert technologische voorsprong met een unieke marktpositie,” zegt Mark van Rijn, Managing Partner bij Bolster. “De vraag naar PV-testtechnologie groeit sterk, aangedreven door innovaties en de wereldwijde beweging richting energieonafhankelijkheid. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met dit ambitieuze en visionaire team.”

Eternal Sun is wereldwijd marktleider in testtechnologie voor zonnepanelen. Vanuit zes locaties in vier landen levert het bedrijf testapparatuur en inspectiediensten aan de wereldwijde PV-industrie.

Bolster is een langetermijninvesteerder met focus op Nederlandse bedrijven met een bewezen businessmodel. Als strategische partner ondersteunt Bolster ondernemers bij duurzame groei.