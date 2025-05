De Europese Commissie stoort zich aan het feit dat veel veelbelovende Europese start-ups in de VS kapitaal ophalen om op te schalen. Maar in EU-lidstaat en erkende start-upnatie Estland ziet men dat niet als een probleem. Geld dat wereldwijd wordt opgehaald en uiteindelijk via een exit terugkomt, wordt voor het grootste deel opnieuw geïnvesteerd in nieuwe Estse start-ups – met hoogwaardige werkgelegenheid tot gevolg. De overheid zegt tegen jonge ondernemers: als je wilt groeien, moet je de wereld in voor markt én geld.

In zijn rapport The Future of European Competitiveness stelt Mario Draghi dat Europa zijn productiviteit moet verhogen door digitalisering en innovatie. Dat vraagt om durfkapitaal – kapitaal dat Europese start-ups momenteel vooral in de VS ophalen om door te groeien tot scale-ups en soms unicorns, bedrijven met een waarde van meer dan een miljard euro. Draghi kijkt met enige jaloezie naar het risicoprofiel aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Hij wijst ook op de overregulering in Europa, die opschaling belemmert.

Tien Estse unicorns

De EU telt nu een lidstaat met een start-upratio per hoofd van de bevolking die alleen door Israël wordt overtroffen: Estland. Wat betreft het aantal unicorns per miljard dollar bbp, scoort het kleine Baltische land zelfs veel beter. Voor elke 1.000 miljard dollar aan bbp produceert Nederland 9,6 unicorns. Niet veel vergeleken met 35 in Ierland, 49 in Israël en het verbazingwekkende aantal van 175 in Estland. Met een bbp van ruim 40,74 miljard dollar (2023) telt Estland er momenteel tien. Die groeien vooral buiten de landsgrenzen, met buitenlands geld. Maar dat is geen probleem, zegt Joonas Vänto.

Groeien? De wereldmarkt

Vänto is directeur van de Estonian Investment Agency, een overheidsinstantie die buitenlandse investeringen in Estland stimuleert en internationale bedrijven ondersteunt bij het vinden van kansen. Volgens hem is durfkapitaal ophalen in Estland totaal geen obstakel. En dat dit grotendeels uit het buitenland komt – uit de VS, andere Europese landen en Azië – is volgens hem geen enkel probleem. “De eerste investeringsronde komt vaak uit Estland zelf, maar vervolgrondes worden wereldwijd gefinancierd: uit de VS, de EU, Zuid-Korea, Japan… Dat is ook het eerste wat we tegen jonge ondernemers zeggen: als je wilt groeien, moet je de wereld in voor markt en geld. Estland, met 1,3 miljoen inwoners, biedt geen thuismarkt.”

Geen winstbelasting

Dat snelgroeiende start-ups (deels) in handen vallen van buitenlandse investeerders, vindt Vänto niet erg. “Want bij een exit investeren ondernemers hun verdiende geld vaak in nieuwe start-ups. We hebben er momenteel zo’n 8.000. Veel Esten vinden daar werk. We stimuleren wel dat het hoofdkantoor in Estland blijft – en dat exitopbrengsten in nieuwe bedrijven hier worden geïnvesteerd. Daarom heffen we geen belasting op herinvesteerde winst.” In Nederland geldt daarentegen een vennootschapsbelasting van 19% tot €200.000 winst en 25,8% daarboven.

Succes komt terug

Zo werd internetprovider Skype, een van de tien Estse unicorns, al snel deels Zweeds en later Amerikaans via Microsoft. En Skeleton Technologies, een deeptechbedrijf dat krachtige batterijen ontwikkelt, heeft investeerders uit Japan, een fabriek in Leipzig en plannen in Dresden. “Nee, dat zien we niet als verlies voor Estland. Alleen door internationaal te opereren, kan een start-up succesvol zijn. En dan komt het kapitaal vanzelf terug, waarmee nieuwe start-ups en werkgelegenheid ontstaan.”

Tiger Leap

Dat vraagt natuurlijk om een ondernemende bevolking – en die heeft Estland. Extra bijzonder omdat het land tot 1990 deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, waar ondernemen onmogelijk was. Sindsdien heeft het land zijn herwonnen vrijheid optimaal benut. Volgens Vänto is dat mede te danken aan een beslissing van de eerste premier Mart Laar: Estland moest zo snel mogelijk digitaliseren. Vanwege geldgebrek voor een fysieke overheidsstructuur, werd onder Laar het Tiger Leap-programma gelanceerd. Alle nieuwe overheidsdiensten werden meteen digitaal ingericht. “Maar,” zegt Vänto, “het was niet verplicht. Wie wilde, kon nog steeds met papieren documenten naar het loket.” Tegelijk zorgde het programma ervoor dat de voorkeur voor de analoge weg vanzelf verdween. “In de jaren ’90 had niemand een pc thuis. Maar de overheid zorgde ervoor dat elke klaslokaal er een had. Zo raakte een hele generatie vertrouwd met digitalisering. Die jongeren vormen nu de basis van onze scale-ups en unicorns.”

Starship: ook Europees kapitaal

De meeste Estse unicorns leveren digitale diensten. Maar er zijn uitzonderingen, zoals Starship Technologies, dat autonome bezorgrobots ontwikkelt. “Die rijden niet alleen in San Francisco, maar ook in Tallinn – dankzij onze nieuwe Robotwet,” zegt Vänto. “Zelfs met een halve meter sneeuw werken ze prima.” De robots zijn inmiddels actief in de helft van de Amerikaanse staten, maar ook in Finland, Oostenrijk en Estland. Het hoofdkantoor staat in de VS, maar R&D en productie vinden deels plaats in Estland en Finland. Financiering komt niet alleen uit de VS: Skype-oprichters Janus Friis en Ahti Heinla investeerden mee, en in 2022 volgde een investering van €50 miljoen van de Europese Investeringsbank, naast geld van het Scandinavisch-Japanse NordicNinja.

Open economie

De digitalisering en het ondernemerschap hebben Estland sinds 1990 een forse economische impuls gegeven: het bbp per hoofd van de bevolking steeg van €3.000 naar meer dan €30.000. De stagnatie van de afgelopen jaren komt volgens Vänto vooral door de open economie. “Onze belangrijkste handelspartners zijn Finland, Zweden en Duitsland – landen die recent met recessie te maken kregen. Daardoor viel onze groei stil. Maar dit jaar verwachten we weer een plus van 2,2 procent.”

Maakindustrie en onderwijs in Estland

Met een oppervlakte van 45.000 km² is Estland iets groter dan Nederland, maar met slechts 1,37 miljoen inwoners. Het land heeft een relatief grote IT-sector, met onder meer fintech en softwareontwikkeling. Mede onder invloed van de dreiging vanuit Rusland groeit ook de defensiesector snel, met zo'n 40 defensietechnologie-start-ups. Daarnaast telt Estland multinationals als Ericsson en ABB, en een sterke werktuigbouwsector. Circa 18% van de beroepsbevolking werkt in de maakindustrie. Het opleidingsniveau is hoog, vooral in wiskunde, natuurkunde en digitale vaardigheden.