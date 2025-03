Wij nodigen je graag uit voor een inspirerende en interactieve workshop: Hoe reageer ik op een ransomware aanval? Deze sessie wordt georganiseerd door link Magazine in samenwerking met Hunt & Hackett op 3 april vanaf 1500 uur bij Perron38.

In deze interactieve sessie stap je in een geanonimiseerd ransomware scenario, waarbij je de typische fases van een ransomware aanval doorloopt. Je wordt uitgedaagd om cruciale keuzes te maken: grijp je in of niet, en hoe pak je dat aan? Daarbij word je geconfronteerd met de directe gevolgen van je beslissingen. Samen reflecteren we op de casus en bespreken we strategieën om in elke fase de juiste stappen te zetten, met als doel de bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Deze sessie bied je de kans om je eigen avontuur te bepalen en waardevolle lessen te leren over hoe te handelen in een dergelijke crisissituatie.

Dit thema is relevanter dan ooit: de maakindustrie wordt steeds vaker geconfronteerd met cyberaanvallen. Francisco Dominquez en Wilfred Vos delen tijdens deze workshop praktische tips om snel en effectief te reageren op een ransomware aanval. Ook bieden ze waardevolle inzichten waarmee je de cyberweerbaarheid van jouw organisatie kunt verbeteren.

Het programma

Het programma van deze meeting ziet er als volgt uit:

15.00 uur Ontvangst bij Perron38 in Zwolle met koffie & thee

15.15 uur Welkom en introductie.

15.30 uur Interactieve workshop: Hoe reageer jij op een ransomeware aanval? door Francisco Dominquez, Research & Innovation Lead(rol van Hacker) en Wilfred Vos, Security Expert bij Hunt & Hackett?

17.15 uur Netwerkborrel met een hapje en drankje

Je aanwezigheid en je actieve deelname aan het programma worden zeer op prijs gesteld. Link Magazine maakt een verslag van het link Café. Dit verslag zal gepubliceerd worden in de editie van juni 2025, link #3/25. Tijdens de bijeenkomst zal een journalist aanwezig zijn voor de verslaglegging en zal een fotograaf foto’s maken voor het artikel.

Wij verzoeken je je aan te melden voor deze bijeenkomst (het link Café) middels een mail te sturen naar Mireille.vanginkel@linkmagazine.nl, na je inschrijving ontvangt je (per email) een bevestiging.