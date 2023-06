Industrieel dienstverlener ERIKS is op de eigen productielocatie in Alkmaar gestart met de bouw van een nieuwe, derde cleanroom. Naar verwachting is die eind augustus gereed, zodat het bedrijf meer capaciteit heeft voor de eigen productielijnen. De nieuwe cleanroom omvat straks meer dan 1.000 vierkante meter, en moet ervoor zorgen dat ERIKS mee kan met de groei van het hele ecosysteem. ‘Alles in de ISO-klasse 6 cleanroom wordt state-of-the-art: bijvoorbeeld de grootste en efficiëntste reinigingsbaden en droogovens die de doorlooptijd verkorten’, vertelt Bernd Jansen, BU-manager Slangen. ‘Ook het intern transport en de handling vervangen we door meer geavanceerde methodieken, die het voor onze medewerkers prettiger maken.’

De komst van de 3e cleanroom creëert ook betere faciliteiten voor Research & Development en nieuwe producten. Jansen: “Deze nieuwe producten voor onze klanten worden steeds belangrijker en komen vaak via co-engineering tot stand. Deze eerste prototypes produceren we geheel in eigen huis. We werken overigens geheel conform Design for Six Sigma, wat betekent dat we veel capaciteit nodig hebben om te testen.”

ERIKS biedt met de nieuwe cleanroom extra toegevoegde waarde aan de klant. Jansen: “We zagen dat ERIKS de afgelopen jaren al opschoof in de keten. Met onze expertise en producten slagen wij erin om klanten verder te helpen volgens de laatste technologische ontwikkelingen. Onze multidisciplinaire expert teams met R&D Engineers, Design en Application Engineers werken samen met de klant vanaf het prille idee tot en met de levering van het eindproduct.”