De Duitse machinebouwmarkt is anders dan die in Nederland. Waar het bij onze oosterburen door de bank genomen gaat over grotere series, ontwikkelen en produceren Nederlandse machinebouwers meestal maatwerk, one-offs of kleinere volumes. Je zou kunnen denken dat een Duitse besturingsspecialist als Lenze zijn focus op het thuisland heeft, maar Eric van den Broek, managing director van Lenze EMEA West (Benelux, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk), verzekert dat dit een misverstand is: ‘We bedienen klanten wereldwijd, dus we hebben ook een internationale blik.’ Bovendien zijn er op het hoofdkantoor in Duitsland en in de ontwikkeling relatief veel Nederlanders werkzaam. Zo zit Van den Broek zelf in het portfolio-board. ‘De invloed van de Nederlandse markt is redelijk groot. Dat zie je terug in onze systemen die vanzelfsprekend ook geschikt zijn voor mkb’ers.’

Van den Broek ziet dat de Nederlandse ontwikkelaars van speciaalmachines meer creativiteit van Lenze verwachten. ‘Natuurlijk moeten we snel kunnen reageren, maar ze vragen ons ook om mee te denken. Dat begint soms al op een bierviltje. Die projectmatige manier van werken heeft me geleerd dat we qua organisatie en qua hard- en software een aanbod moeten hebben dat flexibel, snel en eenvoudig inzetbaar is.’

Sommige bedrijven doen aan cherry picking, vindt Van den Broek, omdat ze voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. ‘Er is altijd wel een goedkopere motor of plc te vinden. Daarmee gaan ze echter voorbij aan de voordelen die het heeft als je met je totale vraag bij één leverancier terecht kunt. Want misschien ben je qua inkoop dan gunstiger uit, maar uiteindelijk verlies je bakken met geld omdat je de doorlooptijden minder goed kunt beheersen en zaken als service, footprintreductie en predictive maintenance apart moet opzetten.’

Lenze kijkt naar de toekomst. ‘Ik geloof niet dat eindklanten op termijn blijven volhouden dat een plc absoluut van een bepaald merk moet zijn’, zegt Van den Broek. ‘Veel belangrijker wordt de vraag welke data het systeem genereert, hoe veilig het is, en wat je met die data kunt doen. Dat is waarvoor de eindklanten en toekomstige engineers warm lopen.’

Openheid is daarbij het sleutelwoord, stelt Van den Broek. ‘Lenze is te klein om een eigen standaard te hanteren, dus we richten ons op de bestaande technologieën in de markt zoals OPC UA en Ethercat.’ Daarbij kiest Lenze nadrukkelijk voor een open-source besturingssysteem. ‘We zien een trend richting het gebruik van Linux. Dat is veel meer standaard dan Windows en behoeft minder service packs. Bedenk eens hoeveel dat scheelt als je een machine in het veld hebt staan met een levensduur van dertig jaar.’