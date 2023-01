Royal Pas Reform heeft per 1 januari jl. Eric Stodel aangesteld als de nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf. Stodel (57) brengt een schat aan managementervaring mee naar Royal Pas Reform, zo meldt de onderneming in een persbericht. “Hij heeft de afgelopen twintig jaar een breed scala aan senior CEO- en COO-functies bekleed in de luchtvaart-, machinebouw-, elektronica-, consultancy- en softwaresector – zowel in Nederland als in het buitenland. Hij heeft een bewezen staat van dienst in het realiseren van winstgevende omzetgroei en innovatiegedreven bedrijfstransformaties in meerdere internationale markten.”

Stodel heeft een Master of Science in Industrial Engineering and Business Administration aan de Universiteit Twente, is getrouwd en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij was hiervoor drie jaar ceo van Neways Electronics International NV. In een reactie op zijn benoeming zegt Stodel: “Royal Pas Reform is een prachtig bedrijf, dat zich in de wereldwijde broederijmarkt onderscheidt met zeer innovatieve, geïntegreerde oplossingen. De indrukwekkende schat aan kennis en ervaring van de teams geeft mij veel energie om het bedrijf nog verder op de wereldkaart te laten groeien en onze ambitieuze ontwikkelingsplannen te realiseren.”

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec Industries, het moederbedrijf van Royal Pas Reform, zegt: “Ik heb vertrouwen in de toekomst van Royal Pas Reform onder leiding van Eric. Er is ongetwijfeld een groot potentieel om onze positie als leverancier van geïntegreerde broederijoplossingen verder te versterken en uit te bouwen.”

Royal Pas Reform is leverancier van geïntegreerde broederij-oplossingen en een dochteronderneming van Hydratec Industries NV met een omzet in 2020 van ongeveer € 220.000.000