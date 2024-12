Intel Corporation heeft vandaag aangekondigd dat Eric Meurice, voormalig president, chief executive officer en voorzitter van ASML Holding N.V., en Steve Sanghi, voorzitter en interim chief executive officer van Microchip Technology Inc., met onmiddellijke ingang zijn benoemd tot lid van de raad van bestuur van Intel. Beiden zullen dienen als onafhankelijke bestuurders.

“Eric en Steve zijn zeer gerespecteerde leiders in de halfgeleiderindustrie, wiens diepgaande technische expertise, leidinggevende ervaring en operationele nauwkeurigheid hen tot geweldige toevoegingen aan het Intel-bestuur maken”, aldus Frank D. Yeary, interim-uitvoerend voorzitter van het Intel-bestuur. “Als succesvolle CEO’s met een bewezen staat van dienst in het creëren van aandeelhouderswaarde, zullen zij waardevolle perspectieven in de raad van bestuur brengen terwijl het bedrijf zijn prioriteiten voor klanten in Intel Products en Intel Foundry waarmaakt, terwijl ze tegelijkertijd de efficiëntie vergroten en de winstgevendheid verbeteren.”

Meurice was van 2004 tot 2013 president en chief executive officer van ASML. Tijdens zijn ambtstermijn is de marktwaarde van ASML vervijfvoudigd. Hij speelde ook een belangrijke rol bij het opzetten van ASML’s Customer Co-Investment Program, waarbij Intel en anderen overeenkwamen te investeren in ASML’s onderzoek en ontwikkeling van de volgende generatie lithografietechnologieën, waaronder extreme ultraviolette (EUV) lithografie. Voordat hij bij ASML kwam, was Meurice executive vice president van de tv-divisie van Thomson. Hij bekleedde ook verschillende leidinggevende functies bij Dell, ITT Semiconductors en Intel.

“Ik ben verheugd om toe te treden tot de raad van bestuur van Intel, nu het bedrijf een historisch tempo van innovatie op het gebied van procestechnologie voltooit en zijn bedrijf transformeert voor de toekomst”, aldus Meurice. “Ik kijk ernaar uit om met mijn collega-directeuren samen te werken om het concurrentievermogen van Intel op de markt verder te verbeteren en duurzame financiële prestaties te leveren.”

Sanghi is voorzitter van de raad van bestuur van Microchip Technology en heeft onlangs ingestemd met de functie van interim chief executive officer en president. Eerder leidde hij Microchip Technology als CEO van 1991 tot 2021, waarmee hij een van de langstzittende CEO’s van een halfgeleiderbedrijf is. Onder zijn leiding behaalde Microchip Technology 121 opeenvolgende kwartalen van winstgevendheid. Hij bracht het bedrijf van een marktwaarde van ongeveer $ 10 miljoen naar een marktwaarde van ongeveer $ 44 miljard gedurende zijn ambtstermijn van 30 jaar. Voordat hij bij Microchip Technology kwam, was Sanghi Vice President of Operations bij Waferscale Integration Inc. en bekleedde hij meerdere managementfuncties bij Intel.

“Ik ben verheugd om mijn ervaring en perspectief te geven terwijl Intel een van de meest ingrijpende bedrijfstransformaties in decennia uitvoert”, aldus Sanghi. “Intel is goed gepositioneerd om te profiteren van aantrekkelijke kansen in zijn product- en foundry activiteiten, en ik sta te popelen om samen te werken met de raad van bestuur en het managementteam om de doelen van het bedrijf te bereiken.”