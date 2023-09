De European Research Council (ERC) heeft de toekenning aangekondigd van 400 Starting Grants aan jonge wetenschappers en wetenschappers in heel Europa. De subsidies – in totaal 628 miljoen euro – ondersteunen baanbrekend onderzoek op een breed scala van gebieden, van geneeskunde en natuurkunde tot sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Ze zullen onderzoekers aan het begin van hun carrière helpen om hun eigen projecten te lanceren, hun teams te vormen en hun beste ideeën na te streven.

Deze financiering, die deel uitmaakt van het Horizon Europe-programma van de EU, zal worden geïnvesteerd in wetenschappelijke projecten die alle onderzoeksdisciplines omvatten. Een geochemicus in Nederland gaat bijvoorbeeld de atmosfeer van Venus bestuderen om de bewoonbaarheid buiten de aarde beter te begrijpen; een computerwetenschapper in Duitsland wil virtual reality inclusiever maken voor mensen met een lichamelijke beperking; een geneticus in het Verenigd Koninkrijk wil parasieten analyseren die malaria veroorzaken; en een onderzoeker in Israël gaat onderzoeken hoe algoritmes op het werk worden gebruikt om toezicht te houden op werknemers. 5 jonge onderzoekers van TU Delft ontvangen ERC starting Grant

ERC-voorzitter professor Maria Leptin zei: “Het maakt deel uit van onze missie om beginnend talent de onafhankelijkheid te geven om ambitieus, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek na te streven dat onze toekomst kan vormgeven. In deze laatste ronde van Starting Grants zagen we een van de hoogste percentages vrouwelijke grantees tot nu toe, waarvan ik hoop dat deze zal blijven stijgen. Proficiat aan alle winnaars en veel succes op je pad naar ontdekking.”

Succesvolle aanvragers van deze oproep zullen hun projecten uitvoeren aan universiteiten en onderzoekscentra in 24 landen in Europa, met het hoogste aantal projecten in Duitsland (87 beurzen), Frankrijk (50), Nederland (44) en het Verenigd Koninkrijk (32). Ze komen uit Europa en daarbuiten, met 44 nationaliteiten vertegenwoordigd, met name Duitsers (66 onderzoekers), Italianen (57), Fransen (32), Nederlanders (27). Veertien Europeanen die momenteel in de VS zijn gevestigd, zullen hun door de ERC gefinancierde projecten in Europa uitvoeren.

Deze wedstrijd trok 2.696 voorstellen, die werden beoordeeld door panels van gerenommeerde onderzoekers van over de hele wereld. Het totale slagingspercentage was 14,8%. De beurzen zullen naar verwachting meer dan 2.600 banen creëren voor postdoctorale fellows, promovendi en ander personeel van de gastinstellingen.

Vrouwelijke onderzoekers kregen zo’n 43% van de subsidies, een stijging ten opzichte van 39% in 2022. De Starting Grants-oproepen hebben sinds 58 meer dan 000.2007 inzendingen opgeleverd. In deze periode is het aantal door vrouwen ingediende voorstellen gestegen van ongeveer 30% tot meer dan 40%. Bekijk meer statistieken.

De statistieken en de definitieve lijst van geslaagde kandidaten zijn voorlopig. De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk maakt het mogelijk het VK te associëren met het huidige EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europa, onder voorbehoud van de goedkeuring van een protocol. Aangezien dit protocol tot nu toe niet is aangenomen, wordt het VK nog steeds beschouwd als “niet-geassocieerd” met Horizon Europa. Daarom komen de succesvolle voorstellen van aanvragers die zijn gevestigd in een land dat zich aan Horizon Europa associeert, alleen voor financiering in aanmerking als de desbetreffende associatieovereenkomst van Horizon Europa van toepassing is op het moment van ondertekening van de subsidieovereenkomst. Succesvolle aanvragers van Britse gastinstellingen kunnen echter nog steeds worden gefinancierd, op voorwaarde dat zij naar een gastinstelling in een in aanmerking komend land verhuizen.

De ERC, opgericht door de Europese Unie in 2007, is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. Het financiert creatieve onderzoekers van elke nationaliteit en leeftijd, om projecten uit te voeren in heel Europa. De ERC biedt vier kernsubsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants. Met de aanvullende Proof of Concept Grant-regeling helpt de ERC begunstigden om de kloof te overbruggen tussen hun baanbrekende onderzoek en de vroege fasen van de commercialisering ervan. De ERC wordt geleid door een onafhankelijk bestuursorgaan, de Wetenschappelijke Raad. Sinds november 2021 is Maria Leptin voorzitter van de ERC. Het totale ERC-budget voor de periode 2021-2027 bedraagt meer dan 16 miljard euro, als onderdeel van het programma Horizon Europa, dat momenteel onder de verantwoordelijkheid valt van margarete Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie.