Festo bestaat een eeuw. De wereldspeler in automatiseringstechnologie en pneumatische en elektrische aandrijftechnologie maakte er op de Hannover Messe begin april een bijzondere happening van. De Duitse onderneming telt nu rond de 20.000 medewerkers, maar is nog steeds een familiebedrijf. En dat voelt ook zo, zegt managing director Dennis van Beers die vanuit Delft de cluster Noordwest-Europa leidt.

Dennis van Beers van eeuweling Festo: ‘Er is geen enkele garantie voor de komende vijf, tien jaar. We moeten juist steeds sneller reageren’

Inmiddels staan de derde en vierde generatie bij Festo aan het roer, of zijn nauw betrokken vanaf de zijlijn. Het is een grotendeels privaat gefinancierde onderneming, en dat merk je bijvoorbeeld alleen al aan de investeringen, aldus Dennis van Beers. Innovatie is altijd topprioriteit geweest, en als de terugverdientijd een keer wat langer is of een technologie soms niet brengt wat ervan wordt verwacht, is dat geen halszaak. Gewoon doorgaan met innoveren: 7 procent van de jaarlijkse omzet gaat naar r&d-activiteiten, 1,5 procent wordt uitgegeven aan opleiding van de eigen medewerkers. Van Beers: ‘Het heeft ons afgelopen decennia elke keer weer die voorsprong in de markt gegeven.’ De meeste panden op de 250 locaties in 60 landen wereldwijd zijn eigendom, want het bedrijf wil daadwerkelijk deel uitmaken van een lokale gemeenschap. Het heeft 300.000 klanten in 176 landen, het opleidings- en trainingsonderdeel Didactic telt er 56.000. Totale omzet: rond de 3,5 miljard euro.

Festo lanceerde in dit jubileumjaar het Corporate Citizenship-programma: medewerkers krijgen de ruimte om vrijwilligerswerk te doen in de eigen regio, minstens een dag per jaar, en wie wil, gaat ermee door. Overal ter wereld worden klanten uitgenodigd voor speciale Innovation days. Van Beers gaat dat samen met zijn collega’s nog invullen, voor zijn cluster (260 medewerkers) dat de Benelux, Groot-Brittannië en Ierland omvat.

Aan tafel

Van Beers begon 36 jaar geleden bij Festo, toen er een customer service center in Delft opgezet werd. Hij is werktuigbouwkundig ingenieur, en bedacht al snel in zijn loopbaan dat juist ook de saleskant een plek moest krijgen in zijn werk. Hij kende Festo vanuit een stage bij een bedrijf in landbouwwerktuigen, waar hij al verlekkerd door de Festo-catalogus bladerde. In alle sales- en managementfuncties die hij vervolgens bij Festo had, bleef dat directe contact met klanten.

Digitalisering, gericht klantdata verzamelen en analyseren om sales aan te sturen, online orders verwerken en factureren, standaardzaken afhandelen via shared service centers: het heeft stuk voor stuk een grote vlucht genomen. Ruim de helft van de transacties komt online binnen. Maar regelmatig echt bij elkaar aan tafel zitten, blijft heel belangrijk. ‘Zo proeven we de onderliggende sentimenten, en signaleren we waar klanten kansen zien en behoefte aan hebben.’ Ook in zijn huidige functie plant Van Beers gericht dagen om bij klanten in alle landen van zijn cluster te gaan kijken, en ‘dat zijn niet alleen maar veilige bezoekjes’, benadrukt hij, hij wil uitvoerig in gesprek. ‘Het begint met attentie. Daar komt een mogelijkheid uit voort, en van daaruit heb je het geluk dat er een order volgt.’

Clusters voor effectievere marktbewerking

Een aantal jaren geleden voegde Festo het grote aantal landenorganisaties in Europa samen in zes functionele clusters, waarvan Van Beers dus het cluster Noordwest-Europa leidt. Dat maakt Festo effectiever in de marktbewerking. ‘We zien zulke snelle veranderingen in de industrie. Neem waterstoftechnologie: welke impact gaat dat hebben? Voor je het weet, lopen andere Europese landen ons land alweer voorbij. Het vraagt veel expertise. Als cluster kunnen we gericht onze waterstofexperts samenbrengen en marktverkenningen doen, om de klant veel meerwaarde te bieden en tegelijkertijd intern efficiënter te werken.’

Het past in de tijdgeest. Zo’n 100-jarig jubileum is mooi, maar het grootste gevaar is dat een bedrijf te veel denkt dat het de goede formule in handen heeft en er is, zegt Van Beers. ‘Er is geen enkele garantie voor de komende vijf, tien jaar. We moeten juist steeds sneller reageren. We zijn nu een functionele organisatie waarbij we mensen laten samenwerken, ongeacht in welk land ze zitten. Dat zorgt voor een prachtige samensmelting van expertise en culturen. Klanten merken dat we heel rap resources beschikbaar hebben en kunnen invliegen, online of aan tafel.’

Veelzijdig motionbedrijf

Festo ontwikkelt iedere vijf jaar een nieuwe langetermijnstrategie. Recentelijk was de lancering van de Corporate Strategy 2030, vormgegeven met de Balanced Scorecard, een managementtool om overzicht te creëren in de korte- en langetermijndoelen en -activiteiten. Dat maakt het inzichtelijk voor de medewerkers en zorgt ervoor dat ze zich kunnen identificeren met de bedrijfsstrategie. ‘Ik geloof in veel communicatie en in zingeving, zodat mensen daadwerkelijk voelen dat ze persoonlijk kunnen bijdragen. Iedereen wil ergens bij horen. Ik besteed daar veel tijd aan.’

In die strategie komt de al eerder ingezette trend van elektrificatie van aandrijftechnologie uitgebreid aan bod. De toepassingsgebieden zijn breder dan voorheen, er wordt meer flexibiliteit gevraagd, bedrijven verlangen hybride aandrijftechnologie. Ander punt: Festo wil meer dan ooit de bovenste laag van besturingssystemen invullen om een totaaloplossing van de industriële besturingspiramide te kunnen bieden. Op de Hannover Messe van vorig jaar kondigde het bedrijf een strategisch partnerschap aan met Phoenix Contact, om samen de PLCnext Technology van Phoenix Contact verder te kunnen ontwikkelen en toepassen. Van Beers: ‘Klanten zien ons anno 2025 als een veelzijdig motionbedrijf, waarbij steeds slimmere pneumatiek natuurlijk ook een absolute pijler blijft. Software is daarbij cruciaal, alles in een open source.’

Magie van technologie

Het duurzaamheidvraagstuk speelt sterk in de markt, proeft Van Beers. En minstens zo indringend: het arbeidsmarkttekort. Nederland is een kennisland, gebaat bij goed opgeleide mensen op allerlei niveaus. ‘In Den Haag wordt dat nog steeds onvoldoende beseft.’ Van Beers is voorzitter van FME Regio Zuidwest. ‘Nederland haakt ook af op r&d-investeringen, met nog geen 3 procent lopen we echt achter. België doet het beter, andere landen doen het beter. Daar moeten we echt op letten, want ook baanbrekende technologiestappen dreigen we niet meer te zetten. Onze innovatiekracht en ons ondernemerschap zijn ons enige concurrentievermogen tussen de grote mondiale machtsblokken.’

Die innovatie is soms ook nog steeds gewoon proberen, fröbelen, iets laten mislukken: de magie van technologie. Van Beers: ‘Daarom staat ons huis open voor klanten om samen te testen, iets te onderzoeken, een beweging te realiseren die eigenlijk niet mogelijk lijkt.’ Jaarlijks komen gemiddeld zo’n honderd klanten naar het Festo eXperience Centre in Delft om met applicatie-engineers ideeën te ontwikkelen en te toetsen. ‘We geloven in die samenwerkingsvorm van mensen samen laten innoveren, in alle vertrouwen, onderbouwd met technologie. Oplossingen komen niet langer van een individu, maar van een gemengd team van medewerkers en onze klanten. We willen op onze beurt vroegtijdig betrokken zijn bij de roadmap van klanten, zodat we nieuwe wegen kunnen inslaan om de echte innovatie te pakken.’

Megatrends met enorme impact

De Didactic-divisie heeft als doel bij te dragen aan goede scholing in de industrie. ‘Ons open, digitaal platform LX telt honderden modules voor zelfstudie. Leren, leren, leren is cruciaal om de nieuwste technologieën onder de knie te krijgen. “Laat je mensen leren”, zou ik haast dwingend zeggen. De investeringen zijn marginaal. We hebben een prachtig platform. Hoe kun je innovatief zijn als je telkens terugvalt op bewezen technieken?’

Ook intern leren en doorontwikkelen blijft wezenlijk. ‘Er zijn altijd verschuivingen. Onze top 10 klanten van tien, twintig jaar geleden is geheel anders dan nu. Nieuwe klanten verwerven doen we juist door met nieuwe technologieën de markt op te gaan. Klanten veranderen, gooien hun strategie of businessmodel ineens overhoop, worden compleet ingehaald door technologie- of marktveranderingen. Bedrijven waarvan je denkt dat ze altijd zullen blijven, verdwijnen van de radar. Dat is altijd zo geweest. Als we voor die klanten nooit alternatieven hadden gehad, stonden we er nu heel anders voor. Koester wat je hebt, maar zoek naar het onbekende, innovatie stopt nooit.’

Een piekeraar is hij niet, maar een aantal megatrends heeft wel grote impact op traditionele bedrijfsstructuren, ook bij Festo, observeert hij. Zo kiest Festo voor nog meer efficiëntie via shared service centers ver van huis, wat gevolgen heeft voor alle lokale organisaties. Digitalisering en AI beïnvloeden werkelijk elk denkbaar werkproces en functionele medewerkersrollen. Arbeidscontracten worden flexibeler om tegemoet te komen aan individuele wensen van medewerkers. En het gaat allemaal veel sneller dan we beseffen, waarschuwt Van Beers. ‘Hoe geven we dat verandermanagement gestalte? Hoe krijgen we alle medewerkers op een goede, veilige manier zover dat ze openstaan voor veranderingen die misschien ook wel gedeeltelijk hun huidige baan kunnen gaan kosten? Daar heb ik serieus weleens wakker van gelegen. We doen gelukkig veel om medewerkers te laten beseffen dat verandering de constante factor is om de toekomst in te gaan.’

Niet afwachten

Waar ligt zijn focus in dit jubileumjaar? ‘Veel van onze klanten zitten in een wat onzekere periode. We zien continu disrupties vanuit de VS, we zien oorlogen. Maar we hebben als Festo een duidelijke visie op hoe 2030 eruit zal zien. Er is geen tijd om af te wachten. Wij blijven dicht bij onze klanten staan. Juist in tijden dat er net wat minder druk op de productie staat, is het goed om nieuwe zaken uit te proberen. Kijk naar nieuwe technologieën, durf te investeren. De ramp-up komt vroeg of laat geheid weer.’