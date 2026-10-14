Eqraft groeide in zeven jaar van een failliete machinebouwer met twintig medewerkers naar een 120-koppig bedrijf dat complete verwerkingsfabrieken voor aardappelen en uien bouwt. Die groei legde ook de grenzen van de pionierscultuur bloot. Samen met Yellax begon het bedrijf aan een langdurige configure-to-ordertransformatie. ‘In het begin is iedereen bezig met de inhoud. Maar uiteindelijk moet je bezig zijn met het proces’, aldus directeur Marcel Kampes, die sinds 1 mei is opgevolgd door Klaas van de Poppe.

Marcel Kampes (Eqraft): ‘Mensen vinden het vaak leuker om een brandje te blussen dan om een rookmelder op te hangen.’ Foto’s: Emiel Ypma

Eqraft haalde bewust mensen binnen uit grotere, meer gestructureerde organisaties.

Met de software Typical Manager van Yellax genereert Eqraft inmiddels 95 procent van zijn hardwareschema’s en een groot deel van de software automatisch.

‘Als je niet oppast, krijgt een lopend project snel voorrang.’

Eqraft koppelde standaardisatie ook aan het commerciële proces.

‘Je bent heel lang tegen een dikke deur aan het duwen’

Zeven jaar geleden nam Marcel Kampes samen met compagnon Rutger Keurhorst het Emmeloordse Eqraft over uit een faillissement. Het bedrijf bouwt machines voor de verwerking van aardappelen en uien: van sorteermachines en verpakkingslijnen tot complete fabrieken voor grote voedselverwerkers. ‘Het was in die eerste jaren echt pionieren’, kijkt Kampes terug. Zo was het pand zestig jaar oud en lekte het op meerdere plekken. Maar ook de ontwikkeling liet te wensen over. Schema’s werden aangepast in een pdf-editor en metingen vastgelegd met foto’s, omdat er geen centraal systeem was om alles goed te borgen. In een hoek stonden elektrokasten waarvan vooral belangrijk was dat ze werkten. ‘Daar gingen toch deurtjes voor, dus niemand die zag hoe chaotisch het was’, zegt Kampes. ‘En als het werkt, dan werkt het.’

‘Je moet eerst bepalen wat je standaard vindt’, aldus Jouke Aalvanger van Eqraft.

Toen Kampes instapte, werkten er ongeveer twintig mensen. ‘We hadden nauwelijks elektro-engineering’, vertelt Kampes. ‘En twee softwarejongens die wat plc’s programmeerden om die machines aan te sturen.’ Dat werkte zolang Eqraft vooral losse machines verkocht of kleine projecten deed. Een pootje iets hoger, een transportband iets steiler, een sensor erbij. ‘Dan programmeer je wat extra’s, engineer je wat hardware en ga je weer verder.’ De complexiteit veranderde toen Eqraft steeds grotere projecten ging doen. ‘We zetten nu hele fabrieken neer’, zegt Kampes. ‘Dan heb je het niet meer over drie weken werk op locatie, maar over maanden bouwen aan een complete installatie.’ Zoals de recent aangekondigde volledig geautomatiseerde uienfabriek die Eqraft bouwt in de Amerikaanse staat Washington.

‘Standaardisatie is geen technisch kunstje; het is onderdeel van een groeifase van je organisatie’

Tot op zekere hoogte werkte de oude, vertrouwde pionierscultuur. Ook al werkten engineers ieder op hun eigen manier, verschilde de documentatie per project en was er nauwelijks standaardisatie. ‘Maar ik liep continu achter de feiten aan en maakte me zorgen: hoe krijg ik dit nou schaalbaar? Mensen vonden het vaak veel leuker om een brandje te blussen dan om een rookmelder op te hangen’, verwoordt Kampes het beeldend. ‘Het is ook supergaaf als je een probleem hebt opgelost, maar ik stelde steeds vaker de vraag: “Wat heb je gedaan zodat je zeker weet dat het niet nog een keer gebeurt?

Jasper van Gend (Daifuku Airport Netherlands)

Larry Greiner

Begin 2022 besloot Kampes dat het roer om moest. Via Link Magazine kwam hij in contact met Theo Klaassen van Yellax, een bureau dat bedrijven begeleidt bij standaardisatie- en digitaliseringstrajecten. ‘Ik zei tegen Theo: het mag niet te lang duren en het mag niet te veel kosten’, vertelt Kampes lachend. ‘En natuurlijk wilde ik ook het liefst de kortste route nemen.’ Al snel werd duidelijk dat Eqraft geen bochten kon afsnijden. ‘Theo zei: “Ik ga niet achteraan beginnen. Als je niet eerst je bibliotheken, standaardisatie, organisatie en mensen op orde brengt, dan gaat het niet werken.”’

Dat inzicht viel samen met een bredere verandering waarmee Kampes al langer bezig was. Hij gebruikt daarvoor graag het groeimodel van organisatiekundige Larry Greiner. In de eerste fase van elk bedrijf draait alles om improvisatie, korte lijnen en mensen die overal tegelijk meehelpen. ‘Zo hebben we dat bij Eqraft jarenlang met veel plezier gedaan’, aldus Kampes.

‘Ik heb letterlijk tegen mensen gezegd: schrijf op de parkeerplaats, voordat je binnenkomt, eerst drie dingen op die je vandaag echt gaat afmaken’, vertelt Kampes.

Maar dat werkt steeds minder goed zodra bedrijven groeien en projecten groter, complexer en internationaler worden. Kampes: ‘In het begin is iedereen bezig met de inhoud. Maar uiteindelijk moet je bezig zijn met het proces.’ In de praktijk bleek het lastig om die omslag te maken. Engineers losten liever direct problemen op dan structureel naar oorzaken te kijken. En vrijwel iedere klantvraag werd aangenomen. ‘Vooral verkoop kan heel goed overal ja tegen zeggen’, zegt Kampes. ‘Maar op een gegeven moment moet je ook nee durven verkopen.’

Van blauw naar oranje

Kampes zag hetzelfde terug op de werkvloer. Iedereen werd volledig opgeslokt door de gebeurtenissen van de dag, maar structurele verbeteringen bleven liggen. ‘Ik heb letterlijk tegen mensen gezegd: schrijf op de parkeerplaats, voordat je binnenkomt, eerst drie dingen op die je vandaag echt gaat afmaken’, vertelt Kampes. ‘Want anders ben je de hele dag druk geweest, maar niet met wat de organisatie verder helpt.’

Sarah Sinck (Heijmans Industrieel Bouwen)

Volgens Kampes vraagt de stap van een ‘blauwe’ start-upfase naar een professionelere ‘oranje’ organisatie ook om andere mensen, waarbij hij refereert aan de kleuren die de verschillende stadia in zijn presentatie hebben gekregen. ‘We hadden heel goede engineers die fantastisch zo’n kast konden bouwen’, zegt hij. ‘Maar daar ga je het niet meer mee redden als je wilt standaardiseren en opschalen.’ Daarom haalde Eqraft bewust mensen binnen uit grotere, meer gestructureerde organisaties. ‘Je hebt de neiging om iemand aan te nemen die zegt: “Wat hebben jullie het hier geweldig voor elkaar.” Maar juist degene die zegt: “Het is hier nog best een zooi”, die gaat iets veranderen. Je moet niet proberen om met blauwe mensen oranje te worden, want het is heel moeilijk om je voor te stellen hoe het is in een oranje organisatie als je alleen maar blauw bent gewend. Veel beter voeg je elke keer wat oranje verf toe en blijf je roeren, dan wordt het steeds meer oranje.’

Wat is onze standaard?

Begin 2023 startte Jouke Aalvanger als manager van de hardware- en software-engineering, net toen Eqraft samen met Yellax een uitgebreid standaardisatietraject was opgestart. ‘Toen ik binnenkwam lag er al een presentatie waarin precies stond waar Eqraft stond en waar het bedrijf naartoe wilde’, vertelt hij. ‘De conclusie was eigenlijk vrij hard: alles was ad hoc georganiseerd. Disciplines werkten langs elkaar heen, informatie zat overal en nergens, en er was nauwelijks standaardisatie.’

Samen met Yellax werkte Eqraft vervolgens een roadmap uit richting een configure-to-orderbenadering. Die route begon bij de basis. Eerst moesten de informatiestromen inzichtelijk worden gemaakt. Welke gegevens komen uit sales? Welke informatie heeft hardware-engineering nodig? Wat moet software-engineering opleveren? ‘Iedereen wil het liefst meteen automatisch schema’s en software genereren’, zegt Aalvanger. ‘Maar je moet eerst bepalen wat je eigenlijk standaard vindt.’

Dat traject werd stap voor stap opgebouwd. Eqraft wilde vooraf niet alleen weten wat er gedaan zou worden, maar vooral wat iedere fase concreet zou opleveren. ‘Dat was voor ons een belangrijke vraag’, benadrukt Aalvanger. ‘Wat heb ik dan straks echt in handen?’ Per onderdeel werden daarom deliverables afgesproken: een vaste Eplan-architectuur, gestandaardiseerde formulieren, bibliotheken en exports voor andere afdelingen. Later kwamen daar ook templates voor software en hardware bij.

Keuzes maken

De eerste stappen waren relatief overzichtelijk. Eqraft standaardiseerde formulieren in Eplan, richtte een software- en hardware-wiki in en legde vast hoe projecten moesten worden opgebouwd en gedocumenteerd. ‘Je moet steeds keuzes maken’, zegt Aalvanger. ‘Wat vinden wij standaard? Welke componenten gebruiken we? Hoe schrijven we software? Je kunt daar eindeloos over discussiëren, maar op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorhakken.’

Johan van der Kamp (VDL Container Systems)

Stap voor stap bouwde Eqraft bibliotheken op voor hardware en software. Componenten, schema’s en softwareblokken werden vastgelegd, getest en beheerd in Git. Engineers hoefden daardoor steeds minder vanaf nul te beginnen. Vanuit Eplan werden later ook automatisch 3D-aanzichten gegenereerd, waardoor Rittal nu volledig voorbewerkte kasten kan leveren. Daarna volgde draad op maat, waarbij alle bedrading automatisch op lengte werd geproduceerd.

De volgende stap was automatisch genereren. Met de software Typical Manager van Yellax genereert Eqraft inmiddels 95 procent van zijn hardwareschema’s en een groot deel van de software automatisch. Volgens Aalvanger levert dat ongeveer 50 procent tijdsbesparing op in hardware-engineering én kastenbouw.

Taai

Terugkijkend is het belangrijkste inzicht van Aalvanger dat standaardisatie geen project is dat je ‘er even bij doet’. Terwijl de bibliotheken werden opgebouwd en componenten werden geconverteerd, liepen klantprojecten gewoon door. Daardoor werkte Eqraft een tijdlang zelfs met twee bibliotheken naast elkaar: een oude en een nieuwe standaard. ‘Dan moet je bugs dus ook twee keer oplossen’, zegt hij. ‘Die fase is heel taai.’ Juist daarom was volgens hem steun vanuit het management cruciaal. ‘Als je niet oppast, krijgt een lopend project snel voorrang. En dan schuift dit soort dingen weer vooruit.’

Ook leerde Eqraft dat standaardisatie alleen werkt als mensen er zelf eigenaar van worden. Niet Yellax, maar medewerkers binnen Eqraft werden verantwoordelijk voor onderdelen van de nieuwe werkwijze. ‘Jij bent verantwoordelijk voor die bibliotheek. Jij voor die wiki. Jij voor die componenten in Eplan. Dan gaan mensen zich er ook verantwoordelijk voor voelen’, zegt Aalvanger. Kampes vult aan: ‘Je moet het ook verpakken in een boodschap die medewerkers triggert. Als je uitlegt dat de winstgevendheid omhoog gaat, worden engineers niet zo enthousiast. Maar als je zegt dat standaardisatie ervoor zorgt dat andere bedrijven op referentiebezoek gaan komen, zie je de fonkeling in hun ogen.’

Geen technisch kunstje

Een ander belangrijk kantelpunt zat bij sales, vertelt Kampes. Want zolang verkopers maatwerk blijven aanbieden, moest engineering uitzonderingen blijven bouwen. Daarom koppelde Eqraft standaardisatie ook aan het commerciële proces. Aan offertes zit nu een checklist gekoppeld waarbij ook engineering akkoord moet geven voordat zo’n aanbieding de deur uitgaat. Dat betekent dat de extra engineeringuren direct onderdeel van de prijs worden. ‘Omdat de kosten van al dat meerwerk snel oplopen, komen verkopers nu lobbyen’, zegt Aalvanger. ‘Als ik het nou zus of zo doe, kun je het dan wel voor dit bedrag?’ Zo is standaardverkoop een directe prikkel voor sales. Volgens Kampes zit daarin misschien wel de belangrijkste les van het hele traject. ‘Standaardisatie is geen technisch kunstje’, zegt hij. ‘Het is onderdeel van een groeifase van je organisatie.’ Kampes benadrukt wel dat de verandering jaren kost. ‘Zo’n library opbouwen voelt soms alsof je twee jaar lang tegen een dikke deur aan het duwen bent’, zegt hij. ‘Maar je moet blijven volharden. Small daily improvements over time lead to stunning results. Want op een gegeven moment klapt die deur open en begint het te stromen.’

Gespreksleider Eelco Post van Post en Dekker. Eelco is mede initiatief nemer van het Platform Configure to Order.

Masterclass Smart Customization/CTO

Marcel Kampes en Jouke Aalvanger van Eqraft deden hun verhaal tijdens de terugkomdag van de Masterclass Smart Customization/CTO, die werd georganiseerd door Link Magazine, Post en Dekker, Yellax en Modular5. Ook vlnr Jasper van Gend (Daifuku Airport Netherlands), Johan van der Kamp (VDL Container Systems) en Sarah Sinck (Heijmans Industrieel Bouwen werkt sinds 1 oktober bij Prodrive als PM Product Lifecycle Management) vertelden over de cto-transformatie bij hun bedrijven.

Platform Configure to Order / Smart Customization – 4 februari 2027

Hoe richt je een PLM-systeem zo in dat productconfiguratie, engineering, werkvoorbereiding, inkoop en productie optimaal op elkaar aansluiten? En hoe zorg je ervoor dat ook toeleveranciers tijdig beschikken over de juiste productdata, tekeningen, stuklijsten en wijzigingen?

Op 4 februari organiseert link Magazine een nieuwe bijeenkomst van het Platform Configure to Order / Smart Customization. Centraal staan de best practices en valkuilen bij de inrichting van PLM-systemen en de koppelingen met ERP, CPQ en andere bedrijfssystemen. Daarbij kijken we nadrukkelijk verder dan de interne organisatie: hoe organiseer je een betrouwbare en efficiënte informatie-uitwisseling met toeleveranciers, hoe voorkom je versieverschillen en fouten bij engineeringwijzigingen en hoe houd je grip op de keten bij een toenemend aantal productvarianten?

Het thema is voortgekomen uit de praktijkvragen en discussies tijdens de vorige platformbijeenkomst. Tijdens deze middag wisselen maakbedrijven ervaringen en concrete oplossingen uit om Configure to Order niet alleen binnen de eigen organisatie, maar in de gehele toeleverketen succesvol te organiseren.

Wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen? Neem contact op via john.van@linkmagazine.nl.