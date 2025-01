Toen machinefabrikant Eqraft in 2019 failliet ging, leek het doek definitief gevallen. Onder leiding van managing director Marcel Kampes en director commerce Rutger Keurhorst maakte het bedrijf echter een doorstart en sloeg het een nieuwe weg in. De afgelopen anderhalf jaar zette Eqraft vol in op standaardisatie en procesoptimalisatie in samenwerking met Yellax. Daarmee legt de organisatie een stevige basis om slimmer te opereren en aan grotere projecten te werken.

– ‘Allerlei onderdelen van het bedrijf waren niet meegegroeid door de jaren heen.’

– ‘Dankzij de wiki werkt iedereen altijd met de laatste en nauwkeurige informatie.’

– ‘Alles ligt vast in onze bibliotheek en we blijven die standaarden verrijken.’

– ‘Door de uniforme output zijn projecten veel voorspelbaarder geworden.’

Het is begin 2019 als het nieuws naar buiten komt dat Eqraft BV faillissement heeft aangevraagd. Het bedrijf uit Emmeloord ontwerpt en produceert al sinds de jaren ‘80 innovatieve machines voor het verwerken van agrarische bulkgoederen zoals uien en aardappelen, maar kan het hoofd niet langer boven water houden. Direct wordt duidelijk dat het bedrijf nog wel toekomst heeft, omdat veel uienverwerkers machines bezitten van Eqraft en sterk afhankelijk zijn van het omgevallen bedrijf.

Eqraft maakt comeback met standaardisatie

Marcel Kampes en Rutger Keurhorst slaan vervolgens de handen ineen om het bedrijf te redden. ‘Rutger en ik namen de failliete boedel over en maakten een doorstart vanuit Proqraft BV met Eqraft als handelsnaam. Dat deden we samen met achttien van de negentig medewerkers van het oude Eqraft’, vertelt Kampes. ‘Eqraft staat al decennia bekend als producent van zeer hoogwaardige machines. Dat trok klanten. Op veel andere gebieden stond de organisatie echter nog in de kinderschoenen. Allerlei onderdelen van het bedrijf waren niet meegegroeid door de jaren heen.’

Meer standaardmachines

Het allerhoogste doel sindsdien is om een voorspelbare en professionele organisatie te bouwen. ‘We willen niet alleen de beste machines hebben, maar ook de beste designs, de beste processen en zelfs de beste koffie’, zegt Kampes. ‘Dat is een proces van jaren, waarin we op een beheersbare manier onze organisatie verbeteren en langzaam uitgroeien tot een Champions League-organisatie. Uiteindelijk wil ik ernaartoe dat mensen hier komen rondkijken en denken: hier wil ik graag werken. Hoe we dat willen bereiken? Meer standaardmachines in plaats van continu nieuwe dingen ontwikkelen en sturen op marge.’

Spaghetti

Een van de hoofdpijndossiers van Kampes was de afdeling die verantwoordelijk was voor de engineering van de software en hardware. ‘Bij ieder nieuw project moesten we het wiel opnieuw uitvinden. Informatie over onze soft- en hardware stond verspreid. De kans op fouten nam toe en er was te weinig overzicht. We wilden naar een beheersbare organisatie, maar ik had het gevoel dat we te langzaam gingen.’

Via een tussenpersoon kwam Kampes in contact met Theo Klaassen, directeur van Yellax in IJsselstein. Kampes: ‘Ik begreep dat Yellax met succes bedrijven in de industriële automatisering hielp bij het verbeteren van hun ontwerpprocessen. Daarom ben ik met ze in gesprek gegaan. Ik dacht dat de oplossing lag bij hun tooling Typical Manager, maar Theo heeft daar ‘nee’ tegen gezegd. Hij zei: we brengen eerst je processen goed op orde en zorgen dat je de stap zet naar een hoge mate van standaardisatie. Daarna komt de tooling pas.’

Opnieuw beginnen

Jouke Aalvanger, teamlead software & hardware engineering bij Eqraft, kwam erbij toen het project startte. ‘De centrale vraag was: hoe gaan wij onze soft- en hardware opbouwen als we helemaal opnieuw mogen beginnen?’, schetst hij. ‘Samen met Martijn de Kwant van Yellax zijn we gestart met een contextanalyse. Daarin beschreef Yellax waar we op dat moment stonden als Eqraft, waar we naartoe wilden en wat daarvoor nodig is. Daar is uiteindelijk een roadmap uitgekomen om stap voor stap onze hard- en software-engineering op de rit te krijgen.’

Begin 2023 ging het project echt van start. ‘Het was essentieel om eerst in kaart te brengen welke informatie een engineer nodig heeft, welke informatie er binnenkomt en wat er uiteindelijk opgeleverd moet worden’, legt Aalvanger uit.

Kennis op papier krijgen

Nadat de informatiestromen helder in kaart waren gebracht, gingen Yellax en Eqraft door om de architectuur duidelijk neer te zetten. Aalvanger: ‘Het doel was om vast te leggen wat we in elke situatie willen doen, zodat we die kennis letterlijk op papier krijgen. Hoe willen we voortaan tekenen? En welke componenten hebben we nodig als we een machine aan willen sturen?’

Dat begon met het opstellen van ontwerpregels en werd gevolgd door een eenvoudig aan te passen en te doorzoeken interne ‘wiki’. ‘Onze teamleden voegen waar nodig informatie toe en nieuwe medewerkers kunnen direct opzoeken hoe iets werkt of is bedoeld. Dankzij versiebeheer van de wiki werkt iedereen altijd met de laatste en nauwkeurige informatie.’

Minder variatie, uniforme output

Daarnaast heeft Eqraft stappen vastgelegd voor het standaardiseren van softwareontwikkeling. ‘We zijn teruggegaan naar de basis: hoe ziet onze architectuur eruit, hoe willen we programmeren en waarom maken we bepaalde keuzes? Door deze regels vast te leggen, halen we de variatie eruit en zorgen we dat de output uniform is’, aldus de teamlead van Eqraft.

Een goed voorbeeld is de manier waarop hardware-engineers motoren van transportbanden tekenden op elektrische schema’s. ‘Vroeger kon het zomaar zijn dat de ene engineer twee motoren op één pagina zette, terwijl de ander er één tekende per pagina. Nu hebben we vastgelegd dat de motor altijd links onderaan op de pagina komt en dat er maximaal één motor per pagina mag staan.’ Ook het gebruik van materialen is gestandaardiseerd. ‘We hebben bijvoorbeeld onze voedingen teruggebracht van vijf verschillende merken naar één enkele fabrikant en type. Dat maakt het niet alleen overzichtelijker maar zorgt ook voor consistentie in onze projecten.’

Iedere keer iets teruggeven

Tijdens de derde stap werden de standaarden van de hard- en software vastgelegd in blokken en werd gekeken wat wel en niet meer in de bibliotheek thuishoorde. ‘Vanuit de basis hebben we ervoor gezorgd dat alle onderdelen goed in het systeem staan. We hebben enorme hoeveelheden data verwerkt en dit systematisch per productgroep uitgevoerd’, schetst Aalvanger. ‘Nu is het voor onze engineers duidelijk welke standaarden er al zijn. Alles ligt vast in onze bibliotheek en we blijven die standaarden verrijken.’

Volgens hem ligt de kracht van het project in het feit dat dit parallel aan de lopende projecten is uitgevoerd. ‘Dat gaf ons de mogelijkheid om de nieuwe standaarden direct toe te passen in projecten. Tijdens het proces gaven we iedere keer iets terug aan de organisatie, zodat zij daar direct voordeel uit kon halen.’

Laatste stappen

Na anderhalf jaar hard werken heeft Eqraft nu de basis gelegd om doorlooptijden nog verder te verkorten. Kampes: ‘De kwaliteit ligt hoger, maar we weten dat het nóg beter kan. Daarom beginnen we nu met de implementatie van Typical Manager, om het ontwerpproces verder te automatiseren door plc-software, elektrotechnische schema’s en documenten te genereren.’

Ook de werkwijze moet nog vastgelegd worden, zodat iedereen op dezelfde manier werkt en dezelfde stappen doorloopt. ‘Het doel is om de uitwisselbaarheid binnen het team te vergroten, zodat collega’s elkaars werk eenvoudiger kunnen overnemen’, verklaart Aalvanger. ‘Zo krijgen we meer grip op het ontwerpproces en kunnen we beter inschatten hoe lang we met bepaalde taken bezig zijn.’

50 procent urenreductie

Hoewel het project nog niet is afgerond, boekt Eqraft inmiddels flinke vooruitgang. ‘Door de uniforme output zijn projecten veel voorspelbaarder geworden. Engineers krijgen alles op een presenteerblaadje aangeleverd, wat de samenwerking binnen het team en met externe partijen flink vereenvoudigt’, aldus Aalvanger. Zo zijn bijvoorbeeld de benodigde engineeringsuren in projecten al flink teruggebracht. ‘En bij de bouw van schakelkasten besparen we tijd, doordat onze leveranciers veel voorbereidend werk doen, zoals het op maat maken van de bedrading. Dit resulteert in een urenreductie van wel 50 procent bij het bouwen van een kast.’

Ook aan de softwarekant heeft Eqraft grote stappen gezet, vertelt de teamlead. ‘Voorheen werkte iedere machine toch net even anders, waardoor monteurs bij de klant soms tegen problemen aanliepen. Nu werken we vanuit één bron, wat de voorspelbaarheid aanzienlijk vergroot. We zien nu dat de uren die programmeurs op locatie doorbrengen, langzaam beginnen terug te lopen. Iedereen voelt dat we continu een stap vooruit zetten. Het is geweldig om hier onderdeel van te zijn en samen dit succes te delen.’

‘En dat is ook noodzakelijk’, voegt Kampes toe. ‘We doen ieder jaar grotere projecten. Door de standaardisatie kunnen we met hetzelfde team meer en grotere projecten aan, zonder dat onze soft- en hardware-afdeling exponentieel hoeven te groeien. Dat was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met Yellax.’

Eqraft vestigt zich in belangrijke landbouwregio VS

Eqraft levert wereldwijd expertise, machines en software om agrarische bedrijven toekomstbestendig te maken. Ook in de Verenigde Staten en Canada bouwt Eqraft al tientallen jaren verwerkingslijnen en fabrieken voor uien en aardappelen. Sorteer-, weeg- en verpakkingsmachines zijn te vinden van Washington tot New York en van Nova Scotia tot Californië.

De afgelopen jaren is Eqraft snel gegroeid, zowel in aantal projecten als in nieuwe medewerkers. Deze continue groei leidde tot een nieuw hoofdkantoor, dat eerder dit jaar werd geopend in Emmeloord. De oprichting van Eqraft Inc en een permanente vertegenwoordiging in de VS was een logische volgende stap. De nieuwe locatie in Tri-Cities ligt in een van de belangrijkste landbouwregio’s van de VS, waardoor Eqraft de Noord-Amerikaanse markt beter kan bedienen.

Het servicecentrum van Eqraft Inc is sinds augustus operationeel en beschikt over een magazijn, werkplaats, kantoorruimte, serviceauto en een mix van Amerikaanse en Nederlandse werknemers. De meest voorkomende onderdelen zijn op voorraad zodat installatie en onderhoud snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Voor het ontwerpen en bouwen van moderne agrofabrieken werkt Eqraft samen met Modesta en Symach. Samen vormen zij de zogeheten Onion Tech Alliance om een geïntegreerde aanpak te garanderen van ontvangst, sortering, stofafzuiging, interne logistiek en opslag tot verpakken, palletiseren en de afhandeling van reststromen.