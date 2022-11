Enzyre, dat baanbrekende ambulante diagnostische technologie voor bloedstollingstesten ontwikkelt, heeft vandaag aangekondigd dat het met succes EUR 12 miljoen heeft opgehaald in een Serie A-financiering onder leiding van een nieuwe investeerder, Oost NL, met deelname van i&i Biotech Fund, Demcon Investment als technologiepartner en bestaande investeerders, Takeda Ventures en Novalis Biotech. Onderdeel van de financiering is een Innovatiekrediet van de Nederlandse overheid.

De opbrengst van de financiering zal Enzyre in staat stellen om zijn unieke diagnostische technologieplatform, EnzyPad, verder te ontwikkelen, waarmee hemofiliepatiënten hun stollingsstatus vanuit huis in realtime kunnen bepalen en monitoren. De fondsen zullen registraties van klinische proeven, de oprichting van een duurzame productielijn en investeringen in het uitbreiden van toepassingen in de kritieke zorgomgeving ondersteunen.

Het eerste product van Enzyre, Hemophilia EnzyCard, maakt gebruik van de eigen EnzyPad-platformtechnologie van het bedrijf om de stollingsstatus te bepalen van patiënten met hemofilie, een zeldzame genetische aandoening die naar schatting meer dan 800.000 mensen wereldwijd treft.1 Mensen met hemofilie A missen voldoende bloedstollingsfactor VIII (FVIII) activiteit, waardoor ze langer bloeden na een verwonding in vergelijking met gezonde proefpersonen. Vanwege de complexiteit die gepaard gaat met het beheer van de aandoening, profiteren patiënten ervan dat ze hun toestand thuis veilig kunnen volgen terwijl ze mogelijk via telegeneeskunde verbonden blijven met hun zorgteam. De technologie van Enzyre stelt patiënten in staat om zichzelf te testen in een thuisomgeving en uiteindelijk hun stollingsstatus over te dragen aan hun behandelend arts via een mobiele telefoon-app en een cloudgebaseerde applicatie. Dit zal tijdige gepersonaliseerde therapieaanpassingen mogelijk maken die de klinische resultaten kunnen verbeteren en tegelijkertijd onnodige reizen en blootstelling aan ziekenhuizen kunnen vermijden, waardoor uiteindelijk de totale behandelingslast en -kosten voor patiënten en gezondheidszorgsystemen worden verminderd.

Guido Maertens, Chief Executive Officer van Enzyre, zei: “We zijn verheugd dat we deze succesvolle financieringsronde hebben afgesloten die onze technologie valideert en onze voortdurende ontwikkeling zal ondersteunen terwijl we Enzyre naar de volgende groeifase brengen. We waarderen de voortdurende steun van Takeda en verwelkomen de inzet van een sterk cohort van nieuwe en bestaande investeerders. Samen kijken we ernaar uit om de kwaliteit van leven voor patiënten met bloedingsstoornissen te verbeteren door ons doel te bevorderen om hun zorgstandaard te transformeren.”

Pieter Rhemrev, senior investment manager bij Oost NL, die optreedt als lead investor van het syndicaat, merkte op: “We zijn verheugd om met Enzyre samen te werken bij het ontwikkelen van een echt innovatieve technologie die een potentiële game changer is in het beheer van hemofilie A en andere bloedingsstoornissen. Patiëntresultaten en kwaliteit van leven zullen drastisch worden verbeterd door het vermogen van artsen om de stollingsstatus in realtime te volgen en we zien een groot potentieel voor het product om gepersonaliseerde zorg te verbeteren. We kijken ernaar uit om ons bij dit getalenteerde team en onze syndicaatpartners aan te sluiten bij het ondersteunen van Enzyre’s weg naar toekomstig succes.”

Enzyre is een spin-out van het RadboudUmc, opgericht door Waander van Heerde en Guido Maertens. Het bedrijf wil een diagnostisch apparaat ontwikkelen om patiënten de flexibiliteit te bieden om hun stollingsstatus te beoordelen, ongeacht waar ze zich bevinden. Het platform van Enzyre vereist een klein bloedvolume om tot zestien reacties tegelijkertijd met hoge gevoeligheid en specificiteit te meten zonder enige laboratoriuminfrastructuur, thuis, onderweg of in een kritieke zorgomgeving. Dit biedt enorme voordelen voor patiënten: vermijd crisissituaties die worden aangedreven door veranderingen in de stollingsstatus, zorg voor gemoedsrust voor patiënten, stel patiënten in staat om de behandeling zelf te optimaliseren, wees een snel turnaround-hulpmiddel in de klinische setting, verminder huisartsconsultbezoeken en, als een gepersonaliseerd diagnostisch hulpmiddel, bied geweldige ondersteuning in een telegeneeskunde-omgeving. Oost NL is het ontwikkelingsbedrijf van Oost-Nederland. Het versterkt de regionale economie namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland, door publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, expertise en netwerk ter beschikking. Het is actief in de topsectoren – Food, Energy, Health, Tech en Circular Economy. Een optimale balans tussen sociaal en economisch rendement is voor Oost NL van groot belang. Het laat ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Op deze manier zorgt het voor de duurzame groei van de regionale economie. Daarnaast creëert Oost NL gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken, door ondernemers geld en middelen te bieden om maatschappelijk rendement te creëren met een focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven. i&i Bio is een in Luxemburg gevestigde durfkapitaalfirma die investeert in innovatieve Europese Life Sciences-bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontdekkingen, medische hulpmiddelen, diagnostiek en digitale gezondheid. Het fonds is ontstaan dankzij de medewerking van de biotech incubator i&i Prague en het Europees Investeringsfonds. Met meer dan € 45 miljoen onder beheer is i&i Bio van plan om te investeren in ongeveer 20 bedrijven in een vroeg stadium. i&i Bio wordt geleid door een ervaren team van professionals met een achtergrond in private equity, gezondheidszorg en durfkapitaal die ondernemers ondersteunen op hun reis naar wereldwijd succes. Dankzij de nauwe samenwerking met de sponsor van het fonds, de biotech academische incubator i&i Prague, ondersteunt en bevordert i&i Bio transformatieve Centraal-Europese technologiebedrijven. i&i Bio wordt ondersteund door een investering van het EIF, met de steun van: lnnovFin Equity, met de financiële steun van de Europese Unie in het kader van de financiële instrumenten van Horizon 2020 en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), opgericht in het kader van het investeringsplan voor Europa. Het doel van het EFSI is de financiering en uitvoering van productieve investeringen in de Europese Unie te ondersteunen en te zorgen voor een betere toegang tot financiering; en

het Pan-Europees Garantiefonds (EFG), dat door het EIF wordt uitgevoerd met financiële steun van de deelnemende lidstaten. Het EFG heeft tot doel te reageren op de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie door ervoor te zorgen dat ondernemingen in de deelnemende lidstaten over voldoende kortetermijnliquiditeit beschikken om de crisis te doorstaan en hun groei en ontwikkeling op middellange tot lange termijn kunnen voortzetten. Demcon ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. Het bedrijf is ontstaan als gevolg van de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe problemen. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen richt Demcon zich ook op het bevorderen van ondernemerschap en het investeren in talent en opleiding.