Universiteit Hasselt en imec kondigen vandaag Enfoil aan, een nieuwe spin-off die plooibare zonnepanelen ontwikkelt. De zonnepanelen, het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek, zijn slechts enkele millimeters dik, uiterst robuust en perfect integreerbaar op allerlei soorten oppervlakten. “De gesprekken lopen volop om de geïntegreerde zonnepanelen grootschalig te produceren voor op daken en zijwanden van trucks.”

Om de energietransitie te doen slagen, is er nood aan heel veel hernieuwbare energie. Zonne-energie is hierin cruciaal. De standaard siliciumzonnepanelen die nu op vele daken liggen, spelen al een belangrijke rol maar kunnen door hun gewicht of vorm niet overal geplaatst worden. Al jaren onderzoeken UHasselt en imec binnen EnergyVille nieuwe types van zonnecellen die eenvoudiger, goedkoper en op veel meer plaatsen te integreren zijn. “Met de nieuwe spin-off EnFoil van UHasselt en imec, zetten we nu een heel grote stap”, zegt Dominique Coster, CEO van EnFoil (Energy Enabling Foil).

Wie tot nu zonnecellen wilde integreren op oppervlaktes zoals bijvoorbeeld vrachtwagens, gebouwen of tenten kon hiervoor vooral standaardformaten, meestal vlak en in vooropgestelde maten, aankopen en was op zichzelf aangewezen om deze te integreren op het oppervlak. “Hierdoor bleef de technologie vooral beperkt tot exclusieve bouwprojecten of als een dure extra optie voor op het dak van je wagen. Met Enfoil brengen we hier verandering in”, zegt Marc Meuris, CTO van EnFoil. “Wij maken dunnefilmzonnecellen in alle vormen en maten en kunnen dat op grote schaal doen. De zonnecellen worden daarna rechtstreeks geïnstalleerd op de producten van de klant of er verder in geïntegreerd. De productie gebeurt lokaal en we garanderen de haalbaarheid en integratie van de eindproducten.”

Duurzamer en betrouwbaarder

Achter EnFoil zitten technologieën en processen die gepatenteerd werden ontwikkeld binnen UHasselt en imec. De dunnefilmzonnecellen zijn gebaseerd op CIGS-technologie, gemaakt uit koper-indium-gallium en selenium. “Door de plooibaarheid, hun lichte gewicht en hun robuustheid zijn deze zonnepanelen eenvoudiger te integreren in allerhande toepassingen dan het geval is bij de huidige zonnepanelen van silicium”, zegt prof. dr. Bart Vermang van imo-imomec, het geassocieerd lab van imec aan UHasselt. “Ze zijn ook meer schokbestendig.”

Klaar voor productie

De gesprekken met de industrie om de zonnefolies van EnFoil op de markt te brengen lopen volop. “Er zijn heel wat toepassingen mogelijk, zoals het integreren van de zonnecellen op zwembadcovers of gegolfde dakpannen. Op dit moment focussen we vooral op de logistieke sector, waarbij we onze materialen willen integreren op daken en zijwanden van trucks, zodat ze de sensoren en track & trace systemen in vrachtwagens kunnen voeden. Zo bespaar je heel wat batterij, en bij veel zonlicht kan de batterij zelfs opgeladen worden”, zegt Marc Meuris, CTO van EnFoil.

ERC beurs

Vanuit de Europese onderzoeksraad krijgt het project alvast steun via een ERC Proof of Concept. Een beurs ter waarde van 150.000 euro om nieuwe technologieën op de markt te kunnen brengen. Hiermee zal UHasselt een onderzoeker aanwerven die samen met EnFoil verder zal werken op de productontwikkeling. “In de jury van ERC zetelen verschillende industriële experten. We zien deze beurs dan ook als een mooie erkenning en een teken dat de industrie gelooft in ons product en het potentieel ziet om dit op de markt te brengen”, zegt prof. dr. Bart Vermang.