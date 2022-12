De Nederlandse investeerder OxGreenfield verwerft het grootste deel van de aandelen in Staka en Odink & Koenderink (O&K) en verwerft daarmee ook 50% van de aandelen in de Joint Venture ConnecTens. Met deze investering zet de investeerder in op de groei die verwacht wordt als gevolg van de energietransitie en de elektrificatie van onze maatschappij. Alle drie de ondernemingen zijn actief in de markt van het laagspanningsdistributienet. Staka is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van RVS- schakelkasten en dakluiken. O&K levert componenten en systemen voor de distributie van laagspanningsstroom. ConnecTens, een joint-venture van O&K en partner C&S, richt zich op de ontwikkeling en productie van innovatieve stekkersystemen en aansluitmodules voor onder andere de aansluiting van laadpalen en straatverlichting.

De groep van ondernemingen, met een omzet van ruim 20 miljoen euro en meer dan 100 medewerkers – was eigendom van DGA Eric Masclee. Voorlopig blijft hij als directeur van de combinatie betrokken en stelt hij met deze transactie de lange termijn continuïteit – onafhankelijk van hem- veilig. Daarnaast zocht hij in de nieuwe eigenaar een partner die de ondernemingen kan ondersteunen in de volgende fase van ontwikkeling en groei. ‘OxGreenfield heeft zich ten opzichte van de andere partijen waarmee ik in gesprek was echt onderscheiden als investeerder met relevante kennis en ervaring, en daarnaast ook nog eens oprechte interesse in deze business”, verklaart Masclee. OxGreenfield ziet op haar beurt goede mogelijkheden de verschillende bedrijven te laten groeien en verder te professionaliseren. “We zullen een aantal keuzes moeten maken hoe en in welke mate we de bedrijven met elkaar laten samenwerken, maar dus ook hoe we het management naar de toekomst het beste vorm kunnen geven, dat zijn typisch onderwerpen waarbij onze ervaring van toegevoegde waarde is”, aldus Hank Schraven die als partner van OxGreenfield betrokken was bij deze deal. Daarnaast ziet de investeerder dat een grote klantengroep, de netbeheerders, de handen ineen hebben geslagen om standaard modules te ontwikkelen voor het aansluiten van onder andere laadpalen en verlichting in de openbare ruimte. ConnecTens speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol. Met de komst van de aansluitmodules zal de aansluittijd per laadpaal voor de netbeheerders aanzienlijk worden verkort, dit zal dus een verruiming van de aansluitcapaciteit betekenen.

Staka ontwikkelt en produceert een brede range van RVS- schakelkasten en dakluiken. Vanuit de vestiging in Oosterhout bedient de onderneming een range aan klanten die in verschillende markten en industrieën actief zijn. De schakelkasten als de dakluiken kunnen zowel in standaardafmetingen als klant specifiek worden geproduceerd. Beide productgroepen worden doorgaans in de buitenruimte gebruikt waardoor kwaliteit, het bieden van voldoende bescherming en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn. Voor Staka zijn naast Nederland ook Duitsland en Engeland belangrijke markten.

O&K levert totaaloplossingen voor het laagspanningsnetwerk voor onder andere de elektriciteitsvoorziening, (rail)infra en openbare verlichting. De systemen worden vanuit de nieuwe state-of-the-art vestiging in Haaksbergen volledig in-house geëngineerd, geproduceerd en geassembleerd en als gecertificeerde totaaloplossing geleverd.

ConnecTens ontwikkelt en levert innovatieve stekkersystemen en aansluitmodules voor onder andere de openbare ruimte. De serie aansluitproducten is vooralsnog gericht op het openbare domein en bestemd voor netbeheerders en professionele partijen die actief zijn binnen de elektriciteitsvoorziening, de onderneming richt zich op innovatieve plug- and play systemen voor laagspanning.

Met deze transactie rond OxGreenfield de investeringsperiode in haar huidige fonds af. Vanuit OxGreenfield Fund I investeert het in 8 kansrijke technische MKB-bedrijven die actief zijn in verschillende markten en diverse industrieën. OxGreenfield investeert in ervaring, expertise en toewijding om ruimte te creëren voor groeiambities van ondernemers. Met als focus het versterken van management of opvolging DGA, carve out, groei en scale-up en turn around richt de investeerder zich vooral op de sector industrie met een met een hoogwaardige technische component. De partners van OxGreenfield staan samen voor een indrukwekkend trackrecord. Ieder met hun eigen expertise, gaan ze samen voor de verbinding, de relatie én de resultaten. Vanaf 1 januari 2023 investeert het team vanuit het nieuwe fonds, OxGreenfield Fund II.