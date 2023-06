De energietransitie vraagt om nieuwe toepassingen. Om andere manieren om zo slim en zuinig mogelijk met het eigen verbruik om te gaan. Een forse uitdaging, zo weten ze ook bij Panasonic Industry. Dus zet het bedrijf daar zeer divers op in: van de optimalisatie van de kleinste component tot en met de monitoring van een volledig bedrijfsproces. En hoe de klant daar dan zo goed mogelijk mee te ondersteunen? Veel, zo niet alles, start volgens het Benelux-team met intrinsieke motivatie. ‘Een duurzame toekomst gaat over ons allemaal.’

Panasonic Industry treedt de energietransitie breed tegemoet

Ivo van Erp ziet de markt voor gelijkstroom met de dag groeien. En dat is volgens hem maar goed ook, willen we met z’n allen toe naar een verdere energiebesparing. Immers, nu nog moet gelijkstroom – opgewekt via bijvoorbeeld zonnepanelen en opgeslagen in batterijsystemen – worden omgezet in wisselstroom waarop de apparatuur in talloze woningen en bedrijven draait. Dat kost energie, keer op keer. ‘Stel je dus eens voor dat al die omzettingen steeds minder vaak nodig zijn. De technologie van nu maakt het mogelijk’, aldus Van Erp. ‘Bijvoorbeeld in datacenters, waar gelijkstroomvoorzieningen zorgen voor zo’n 7 tot 8 procent aan energiebesparing. Inmiddels volgt ook de automotive-industrie. Robots werken steeds vaker op gelijkstroom, elk via een eigen energievoorziening. De besparingen lopen op.’

Tarieven zijn en blijven hoog

Van Erp is key accountmanager en productspecialist bij Panasonic Industry. Dat bedrijf is wereldwijd actief en levert vanuit de Benelux-vestiging in Best componenten, systemen en oplossingen voor meerdere sectoren. Denk aan de automotive-industrie en de medtech-branche. Maar ook aan de land-, tuin- en machinebouw, en new-energy-markten voor bijvoorbeeld omvormers voor zonne-energie, batterijsystemen en laadinfrastructuur. Een brede scope dus, met bedrijven die elk zo hun eigen behoeften hebben. En met elk hun specifieke vragen en uitdagingen, ook op het vlak van energie. Nu de tarieven zo hoog zijn én blijven, speelt juist dat laatste meer dan ooit, stelt Van Erp. Dus hoe daarop in te spelen?

‘Ga voor inzicht en de kosten kunnen dalen’

Veel komt volgens Van Erp aan op de features van onder meer Panasonics relais, passieve infrarood (PIR)-sensoren en zonneceltechniek. En vergeet ook de applicaties voor monitoring niet, zo vult key accountmanager Ronald van Seters aan. Een automated guided vehicle (agv), rijdend over de productievloer: de logistieke efficiency is ernaar, weet Van Seters. ‘Maar waarom zou je het voertuig zomaar opladen, zonder te weten op welk moment van de dag dat het voordeligst is? En als het gaat om de procesindustrie: hoe ga je ook daar zo slim mogelijk om met machines? Wanneer kan bijvoorbeeld de temperatuur van installaties omlaag? Ga voor inzicht en de kosten kunnen dalen.’

Van Erp ziet dat bedrijven vaker overgaan op dynamische energietarieven, die zijn gekoppeld aan de spotmarkten voor stroom en gas. ‘Weten wanneer je energie gebruikt: de behoefte aan die kennis groeit. En daar willen we onze klanten bij ondersteunen.’

Minder input, meer energie

Grip op energie vraagt om nieuwe toepassingen. En daarmee ook om voortdurende optimalisatie van reeds bestaande producten, benadrukt Van Erp. ‘Willen we de energietransitie zo goed mogelijk maken, dan komt het meer dan ooit aan op het beheersen van energiestromen, via bijvoorbeeld onze elektromechanische relais. Toegepast in EV-laadpalen kan de klant er inmiddels tot bijna 200 ampère mee schakelen. En dit met minder dan een 0,5 watt om het relais in stand te houden.’

Zo weinig vermogen roept de vraag op wat binnenkort überhaupt nog mogelijk is aan doorontwikkeling. ‘Uiteindelijk lopen we tegen natuurkundige wetten aan’, weet Van Erp. ‘Maar tot die tijd kunnen we bijvoorbeeld de magnetische delen in onze relais sterker maken, zodat de klant met minder input nog meer energie kan schakelen.’

Intrinsieke motivatie

In het gesprek over de energietransitie en de mogelijkheden bij bedrijven om te besparen op hun verbruik valt het enthousiasme bij Van Erp en Van Seters op. Waar dat vandaan komt? Veel hangt volgens Van Seters samen met de zeven principes die ooit zijn opgesteld door Konosuke Matsushita, oprichter van Panasonic. ‘Een van de principes is contribution to society. Een duurzame toekomst gaat over ons allemaal; we voelen ons betrokken. Niet alleen vanuit ons hoofdkantoor in Japan, maar net zo goed vanuit hier in Best. Noem het een intrinsieke motivatie, bij veel van wat we doen.’ Van Erp vult aan: ‘We hebben commodities voor een compleet pakket, maar focussen op producten waarmee we best-in-class kunnen zijn. Dat heeft alles te maken met onze filosofie, die stelt dat we onze bijdrage leveren waar dat kan.’

Op naar een hybride switch

Vandaar ook dat beiden verwijzen naar het event ‘The Evolution of E-Mobility’, vorig jaar op de Automotive Campus in Helmond. Hier stond de elektrificatie van vervoer centraal, waarbij onder meer batterijfabrikanten hun visie en laatste ontwikkelingen deelden. Organisator van het event was Panasonic Industry. En dit in samenwerking met het studententeam InMotion, dat Panasonic sponsort voor de ontwikkeling van hun elektrische racewagen.

Om op zo’n manier de krachten te bundelen heeft simpelweg impact, meent Van Erp. Om daarvan nog een voorbeeld te geven, komt hij terug op diezelfde gelijkstroommarkt waarmee hij zijn verhaal begon. ‘We werken in Duitsland samen met meerdere bedrijven binnen één project. Dit voor de ontwikkeling van een hybride switch, waarbij elektromechanische en halfgeleidertechnologie samenkomen in één product. Het project bevindt zich nog in een pril stadium, maar laat zien dat we bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen. En juist dat laatste doen we continu.’

