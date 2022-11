Door de oorlog in de Oekraïne voltrekt zich in Europa een economische ramp die veel bedrijven pijn doet. ‘Maar ik deel de mening dat geen steun verlenen aan dat land ertoe zal leiden dat Rusland niet zal volstaan met het annexeren van Oekraïne alleen. De kostenstijgingen doen pijn, maar dat moeten we over hebben voor onze vrijheid’, vindt Hans Kolnaar. De directeur van Timmerije in Neede zegt dat in het besef dat de stijgende energiekosten zijn kunststofbedrijf fors raken. ‘Onze totale kosten stijgen daardoor met ongeveer 3 procent.’

Maar dat percentage had nog 25 procentpunt hoger kunnen uitvallen als de Achterhoekse onderneming de afgelopen jaren niet al flink had geïnvesteerd in maatregelen om het energieverbruik naar beneden te brengen. Zo zijn veel van de hydraulisch aangedreven spuitgietmachines vervangen door elektrische. ‘Daar gaan we mee door. Ook helpt onze recente investering in een MES-systeem waardoor we machines nu optimaal kunnen inplannen en we de capaciteit ervan volledig kunnen benutten. En we hebben veel van onze randapparatuur uitgerust met frequentieregelaars, zodat ze alleen draaien als dat nodig is. ‘

Timmerije heeft die ingrepen de afgelopen jaren gedaan, ook om uitvoering te geven aan de maatregelen op de Erkende Maatregelen Lijsten (EML) voor de Kunststof- en Rubberindustrie die de overheid heeft opgesteld om energiebesparing te stimuleren. ‘Daarom hebben we ook zoveel mogelijk zonnepanelen gelegd. Afhankelijk van het weer is ongeveer 3 procent van ons totale elektriciteitsverbruik afkomstig van eigen panelen. Wij zouden dat percentage groene stroom willen verhogen, maar zijn daarvoor mede afhankelijk van de plannen van onze gemeente Berkelland.’ Voorts is TL-verlichting vervangen door slimme led-verlichting die alleen aangaat als iemand in een ruimte aanwezig is. ‘En, zodra de gasketel aan vervanging toe is, schakelen we over op een systeem dat de restwarmte van de compressoren in de productie benut voor het verwarmen van de kantoren. Alles wat we kunnen doen van de EML-lijst hebben we gedaan of doen we. Ik hoop wel dat de overheid rekening houdt met de investeringen in EML-activiteiten die bedrijven reeds gedaan hebben bij het inrichten van het steunpakket.’

Daarnaast benut het ‘added-value’ bedrijf zijn engineeringcompetenties om de klant te helpen metaaldelen in hun product te vervangen door kunststoffen. ‘Je moet daarbij naar de gehele waardeketen kijken: kunststof is lichter en, toegepast in bijvoorbeeld de auto’s of elektrische fietsen waarvoor we toeleveren, brengt dit lagere energiekosten met zich mee. Ook kost het produceren van kunststof veel minder energie en zorgt het voor veel minder CO 2 -uitstoot dan de productie van metaal. Dat geldt des te meer als je van recyclaat gebruik kan maken dat dan niet eerst weer uit olie geproduceerd hoeft te worden’, aldus Kolnaar wiens onderneming zich voorstaat op kennis van het toepassen van recyclaat.

Probleem daarbij is wel dat recyclaat vaak niet voldoende en in de juiste kwaliteit beschikbaar is. Een tekort dat deels dezelfde oorzaak heeft als andere supplyproblemen waar de hele industrie mee kampt: ‘De markt is lange tijd oververhit geweest met veel voorraadvorming. Daar komen de personeelstekorten nog eens bij. Ook wij konden daardoor niet altijd alle orders op tijd uitleveren.’ Timmerije gebruikt vandaag de dag nog voornamelijk virgin materiaal. Door de hoge energiekosten in Europa zijn Europese leveranciers momenteel twee keer duurder dan normaal. ‘Materialen als ABS, POM en polyamide betrekken we nu daarom ook van leveranciers in met name Zuidoost-Azië. Ondanks de transportkosten scheelt dat soms bijna de helft.’