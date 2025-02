De verbouwing bij Hortec Electronics is bijna rond. Het wordt op de locatie in Oldenzaal ‘lean en strak’, vertelt Rob Lammerts van Bueren. Hiermee kan het in electronics manufacturing services (EMS) gespecialiseerde bedrijf volgens hem bestendig vooruit. ‘De drive om ons continu te verbeteren zal er ook straks wel zijn; we onderscheiden ons van andere bedrijven met productie en ontwikkeling. Maar voor nu zijn we klaar voor de toekomst.’

Dat laatste moet ook, benadrukt Lammerts van Bueren, bij Hortec verantwoordelijk voor business development & sales. De EMS-markt beweegt volop, nadat de wereldwijde supplychain de afgelopen jaren zo kwetsbaar bleek. ‘Bedrijven halen hun productie terug naar hier. Het is aan lokale EMS-bedrijven om op die decentralisatie in te springen; aan nieuwe kansen is geen gebrek.’

Voorwaarde is dan wel dat diezelfde bedrijven hun organisatie er voldoende op hebben ingericht. ‘De rol van het EMS-bedrijf verandert, nu de klant steeds vaker om ondersteuning vraagt bij product lifecycle management (PLM). Denk aan onder andere compliance en transparantie over de herkomst van materialen. Zelf focussen wij bij Hortec op kleinere tot middelgrote seriegroottes voor veelal Nederlandse klanten. Maar die producten gaan vervolgens de wereld over. Dat vraagt om protocollen en audits voor wereldwijde leveringen, en om bijvoorbeeld rapportages voor dual-use of conflictmineralen.’

De relatie tussen klant en leverancier wordt er alleen maar steviger door, merkt Lammerts van Bueren. ‘De factor prijs is niet doorslaggevend, in plaats daarvan gaat het in de EMS-markt veel meer over de lange termijn. Klanten stappen maar zelden over, de loyaliteit is groot.’ Wil een bedrijf als Hortec die onderlinge relatie verstevigen, dan is een proactieve aanpak wel zo effectief. Vandaar de enquête over PLM, die het bedrijf recent heeft uitgezet onder huidige klanten. Een greep uit de resultaten verschijnt binnenkort op LinkedIn, waarna elk ander bedrijf de enquête kan invullen en toegang krijgt tot de overige – geanonimiseerde – data. ‘Zo bieden we goed vergelijkingsmateriaal, waarmee bedrijven duidelijk wordt welke stappen met PLM ze nog kunnen zetten.’

Laat bedrijven het gesprek dus maar aangaan met Hortec. Transparantie en meedenken is waar het volgens Lammerts van Bueren om gaat, dit is de basis voor de beoogde autonome groei van jaarlijks 10 procent. En dat met de huidige 27 medewerkers, die binnenkort twee nieuwe collega’s verwelkomen. ‘Ons team is niet eens zo groot, maar dat kleinschalige karakter werkt wel zo goed. We schakelen snel, met alle kennis in huis. Klanten waarderen dat.’

Vandaar ook de bewuste keuze om zelfstandig te blijven, nu toch menig EMS-bedrijf recent is overgenomen. ‘We willen niet afhankelijk zijn van aandeelhouders of winstdoelstellingen. In deze tijd focussen we met onze korte lijnen liever op slimme investeringen. Juist zo blijven we wendbaar.’