Bij MKB-maakbedrijven staan 60.000 vacatures open en dat aantal loopt alleen maar op. De oververhitte arbeidsmarkt zorgt in de MKB-maakindustrie voor forse uitdagingen. Zo is er bijvoorbeeld te weinig mankracht om alle opdrachten uit te voeren. Bedrijven moeten meer moeite doen om personeel te vinden en te binden. Dit kan door middel van ‘Employer Branding’. Hiermee wordt met een goede mix van marketing- en communicatiemiddelen, gebouwd aan een sterk en aantrekkelijk werkgeversmerk. Een aantrekkelijk bedrijf kan makkelijker nieuwe werknemers vinden en bestaande collega’s binden.

Het zijn van een aantrekkelijk bedrijf in de MKB-maakindustrie staat of valt niet alleen met het kunnen inzetten van de juiste instrumenten, maar vooral met het zijn van een goede werkgever. Voor veel bedrijven is dit nog ongestructureerd en onontgonnen terrein. Daarom organiseert Metaalunie Academie, het opleidings- en trainingsinstituut van Koninklijke Metaalunie, in samenwerking met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) gratis cursussen Employer Branding. Voor OOM hangt goed werkgeverschap vooral samen met het hebben van een sterke leercultuur in het bedrijf. Daar zal OOM tijdens de training ook aandacht voor vragen.

Twee cursussen

Tijdens de cursussen leren ondernemers, HR-medewerkers, recruiters of marketeers van bedrijven in de MKB-maakindustrie hoe ze hun unieke werknemers waarde propositie (WWP) formuleren op basis van de eigen kernwaarden en welke strategische functies gaan zorgen voor het lange termijn succes van het bedrijf. Tijdens de eerste cursus ‘Employer Branding: bouw een sterk werkgeversmerk’, komt onder meer aan de orde wat Employer Branding is en hoe het ingezet wordt; welke meerwaarde een bedrijf biedt en hoe de WWP wordt vastgesteld op basis van de kernwaarden van het bedrijf.

In de tweede cursus ‘Employer Branding: nieuwe werknemers vinden en collega’s binden’, wordt onder meer dieper ingegaan op de kracht van een eigen ‘werken bij’-website; hoe vacatures zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk worden; waarom storytelling de sleutel tot succes is en hoe WWP toegepast kan worden in overige onlinekanalen, zoals social media en online vacature databases. Na afloop van de cursussen vindt er nog een online vervolggesprek met de cursusleider plaats, waarbij nog dieper op individuele vraagstukken kan worden ingegaan.

Laagdrempelig

Met de samenwerking tussen OOM en Metaalunie Academie wordt cursus- en opleidingsaanbod op het gebied van Employer Branding laagdrempelig beschikbaar gesteld aan Metaalunieleden en OOM-bedrijven. De beide cursussen worden tot het eind van dit jaar gratis gegeven voor de deelnemende bedrijven.