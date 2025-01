Emixa is verheugd de succesvolle afronding aan te kondigen van een uitgebreide SAP S/4HANA Private Cloud implementatie voor Croonwolter&dros, een leider in engineering en technische duurzaamheid solutions binnen de gebouwde omgeving, infrastructuur en industriële sector. Het 14 maanden durende project vervangt het verouderende ERP systeem van Croonwolter&dros door een uniforme, cloud-gebaseerde oplossing die is ontworpen om de operationele efficiëntie, schaalbaarheid en groeimogelijkheden binnen de organisatie te verbeteren.

Croonwolter&dros stond voor grote uitdagingen toen het vorige ERP systeem het einde van zijn levensduur naderde, waardoor het bedrijf werd blootgesteld aan potentiële operationele risico’s. Emixa, de vertrouwde digitale transformatiepartner van Croonwolter&dros, werkte binnen een strak tijdschema aan de levering van een volledig geïntegreerde SAP S/4HANA-oplossing die de bedrijfsprocessen op één lijn brengt met de industrienormen en die meer dan 3.000 gebruikers in meerdere bedrijfseenheden ondersteunt. Door gebruik te maken van SAP’s best practices en het minimaliseren van maatwerk, werd het project op tijd en binnen budget opgeleverd, waardoor de doelstelling van het bedrijf voor Q1 2024 werd gehaald. De “simultaneous go-live” implementatiestrategie zorgde voor een soepele overgang binnen de hele organisatie met minimale verstoring van de bedrijfsactiviteiten.

“We stonden voor een grote uitdaging: ons verouderde ERP pakket voldeed niet meer aan onze toekomstige eisen. Het was tijd voor een nieuw ERP systeem en we kozen Emixa als onze implementatiepartner. We kunnen terugkijken op een succesvolle en waardevolle samenwerking. In een relatief korte periode hebben we met hen een enorme hoeveelheid werk verzet, waardoor we klaar zijn voor de toekomst. We zijn dankbaar voor Emixa’s expertise en toewijding. Hun team heeft onvermoeibaar gewerkt aan een soepele overgang en hun innovatieve solutions heeft ons goed gepositioneerd voor de toekomst. Bedankt, Emixa, voor jullie uitstekende ondersteuning en partnerschap! Zegt Piet Jan Heijboer Voorzitter van de Raad van Bestuur van Croonwolter&dros.

Resultaten

De implementatie van SAP S/4HANA heeft al aanzienlijke waarde opgeleverd door processen te standaardiseren en de samenwerking tussen afdelingen binnen Croonwolter&dros te verbeteren. Met een modern, uniform systeem kan Croonwolter&dros nu profiteren van robuuste, datagestuurde besluitvorming door verbeterde zichtbaarheid en geavanceerde rapportagemogelijkheden. Het nieuwe platform biedt ook de flexibiliteit en schaalbaarheid die nodig zijn om de voortdurende groei van Croonwolter&dros te ondersteunen en in te spelen op veranderende bedrijfsbehoeften.

Project aanpak

Vanaf 2022 volgde het project een gestructureerde aanpak in meerdere fasen met SAP S/4HANA Private Cloud, SAP BTP en CPI, Azure Integration Platform, MS PowerBI, ETM Next en SAP FSM. Door vast te houden aan de best practices van SAP hield Emixa een soepel projectschema aan en zorgde het voor een efficiënte, storingsvrije overgang voor de 3.000 gebruikers van Croonwolter&dros.

Deze implementatie markeert het begin van een langdurige samenwerking tussen Emixa en Croonwolter&dros, met plannen om systemen verder te optimaliseren en nieuwe digitale mogelijkheden te verkennen om ervoor te zorgen dat Croonwolter&dros concurrerend blijft in de dynamische EC&O sector.

“Ik ben trots op de succesvolle lancering van het transformatieve Forward-project. Deze prestatie is een bewijs van de collectieve expertise van onze Enterprise Solutions en Data Analytics teams, die schouder aan schouder werken met zowel Croonwolter&dros als SAP. Deze mijlpaal is het resultaat van 14 maanden van niet-aflatende inspanningen, innovatie en samenwerking, en toont de ware geest van toewijding en teamwerk.” Zegt Erik Burghoorn CCO bij Emixa.

Croonwolter&dros is een toonaangevend Nederlands bedrijf engineering, gespecialiseerd in elektrische en mechanische engineering, automatisering en duurzaamheid solutions voor de gebouwde omgeving en industriële sectoren. Croonwolter&dros levert innovatieve, hoogwaardige solutions voor infrastructuur, gebouwen en industriële projecten door heel Nederland.

Emixa biedt innovatieve digitale solutions van hoge kwaliteit, met een bijzondere focus op Industrie 4.0 voor de manufacturing. Emixa maakt gebruik van technologieën zoals SiemensPLM), SAPERP) en Mendix (low-code applications), aangevuld met diensten management consulting, integratie, data en AI, en is actief in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Zwitserland. Emixawerd opgericht in 2021 en de groei van het bedrijf wordt gestimuleerd door een strategische alliantie van bedrijven die worden ondersteund door Holland Capital.