Emixa, belangrijke partner van SAP/Siemens/Mendix technologie partner, investeert in LMtec Digital Solutions, ondersteund door Holland Capital. Met de krachtenbundeling breidt Emixa haar werkgebied uit naar de DACH regio en vult ze haar product- en dienstenaanbod verder aan waardoor internationale Industry 4.0 klanten volledig kunnen worden bediend bij vraagstukken rondom digitale transformatie.

Krachtenbundeling LMtec Digital Solutions is een toonaangevende partner van Siemens Digital Industries Software met vestigingen in Duitsland en Zwitserland en levert PLM (Product Lifecycle Management) oplossingen inclusief onderhoud, technische support en consultancy. De krachtenbundeling draagt bij aan de visie om middels de technologieën Siemens, SAP en Mendix een belangrijke rol te spelen in de digitale transformatie van de maakindustrie, ook wel ‘Industry 4.0’ genoemd. Daarnaast biedt de samenwerking de medewerkers verdere mogelijkheden om zich internationaal te ontwikkelen binnen het brede scala aan diensten, technologieën en landen waarin de groep actief is.

De acquisitie van LMtec Digital Solutions is een volgende stap in de expansie strategie van Emixa. Inclusief LMtec heeft Emixa ruim 520 medewerkers in dienst en concentreert zich op vraagstukken rondom product lifecycle- en asset management, IT architectuur, low-code applicaties, systeemintegraties en procesoptimalisatie met name gericht op de maakindustrie. De groep heeft de ambitie om de leidende partij te worden in West-Europa en heeft nu naast de Benelux en het Verenigd Koninkrijk haar activiteiten verder uitgebreid naar de DACH regio.

Peter-Jan Simons, CEO Emixa: “LMtec is een strategische uitbreiding van onze groep met hoogstaande expertise van digitale transformatie in de moderne industrie. Ik ben erg enthousiast over deze toevoeging, want samen met LMtec kunnen we onze klanten nu in de DACH regio nog beter van dienst zijn binnen de technologie driehoek van SAPSiemens-Mendix. Daarnaast krijgen onze consultants meer internationale carrière kansen. De Siemens PLM expertise van LMtec geeft onze Siemens activiteiten in Europa een boost en brengt het partnership met Siemens naar een nog hoger niveau.”

Peter Wassmer, Managing Partner LMtec Digital Solutions:“Siemens erkent Emixa als een toonaangevende specialist die in staat is oplossingen te realiseren op basis van SAP/Siemens/Mendixtechnologie. Krachten bundelen met Emixa is de perfecte combinatie om onze bestaande visie te verwezenlijken: als een vertrouwde digitale coach voor onze klanten optreden bij het realiseren van hun digitale vraagstukken over product en productie.”

LMtec, opgericht in 2014, levert advies voor digitale transformatie, architectuur en implementatie van PLM-oplossingen, licenties en informatietechnologiediensten in alle industriële sectoren. Met een team van meer dan 70 experts in Centraal-Europa is haar missie om gewaardeerde klanten in staat te stellen te innoveren en sneller betere producten en diensten op de markt te brengen. Ze zorgen voor toonaangevende innovatie door diepgaande kennis van de branche, best practices voor PLM, unieke processen en technologische vaardigheden. LMtec is een Smart Expert Partner van Siemens Digital Industries Software, SAP en Mendix in de DACH-regio.

Emixa biedt haar klanten innovatieve, hoogwaardige en full-service oplossingen op het gebied van digitale transformatie. Hierbij wordt een speciale nadruk gelegd op de maakindustrie, ook wel bekend als ‘Industry 4.0’, met behulp van Siemens (PLM), SAP (ERP), Mendix (Low Code Applications) aangevuld met Management Consulting, Integration en Analytics. De groep is actief in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Zwitserland. De basis voor Emixa is in 2022 gelegd toen de bedrijven Appronto, cards PLM Solutions, Dimensys, Magnus en OnePLM hun krachten met ondersteuning van Holland Capital bundelden.