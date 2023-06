Als specialist in aandrijf- en positioneertechniek was Eltrex Motion in de Benelux al een bekende naam. Daar gingen de zaken zo goed dat het bedrijf vorig jaar ook de stap naar het veel grotere Frankrijk aandurfde. En tot zover lijkt dat une bonne décision. ‘We zijn helemaal vanaf nul begonnen, dus voelt het voor ons echt als een avontuur.’

Eltrex Motion wordt tegenwoordig steeds vaker op z’n Frans uitgesproken

In een tijd waarin het zeer lastig is om nieuwe arbeidskrachten te vinden, wordt het voor bedrijven steeds interessanter om apparaten, machines en robots zo veel mogelijk het werk te laten doen. Maar welke motor en bijbehorende onderdelen passen het best? Hoe zit het met de aansturing en de daarvoor benodigde software? En wat is er nog meer belangrijk voor een juiste werking? Dat zijn vragen waar de engineers van Eltrex Motion zich dagelijks over buigen. Daarbij zijn zij in staat om totaaloplossingen te ontwikkelen en die vervolgens ook te bouwen. Maatwerk dus.

‘Als het om motion control gaat, komen bedrijven er vaak achter dat ze toch verder moeten kijken dan bestaande standaardoplossingen. Ze zoeken dus specialisten met wie ze kunnen sparren’, zegt Coen Waltman, ceo van Eltrex Motion. ‘En dat is iets wat onze engineers leuk vinden en waar ze door de jaren heen ook goed in zijn geworden. Voordat ze een bepaalde oplossing adviseren, vragen ze vooraf altijd wat de klant precies voor ogen heeft. En als het om een bestaande oplossing gaat die aangepast moet worden, informeren ze eerst hoe de klant tot bepaalde keuzes is gekomen. Het is belangrijk om daar goed inzicht in te krijgen, want dat helpt enorm om tot oplossingen te komen waarbij de elektronica, mechanica, software en elektrotechniek optimaal samenwerken.’

Sneller tot de kern

‘Er zijn ook klanten die gewoon een product zoeken en geen behoefte hebben aan aanvullende diensten. Dat is natuurlijk ook prima, want voor hen hebben we ons standaardassortiment met motoren, drivers en mechanische componenten. Maar ons werk wordt een stuk interessanter als een klant een vraagstuk heeft en ons inschakelt om mee te denken en tot een goede oplossing te komen’, vult Rob Loos aan.

‘Bedrijven zien dat ze bij motion control verder moeten kijken dan standaardoplossingen’

Als technisch en operationeel manager stelt Loos in zo’n geval ook altijd aan de klant voor diens engineers in contact te brengen met de engineers van Eltrex Motion. ‘Als zij zich samen over het probleem buigen, komen ze sneller tot de kern. En doordat we regelmatig bij de technisch specialisten van klanten aan tafel zitten, kunnen we op een ander niveau meepraten over mogelijke oplossingen. Zo’n nauwe samenwerking heeft zowel voor de klant als voor ons grote voordelen.’

Internationale uitbreiding

‘We zien dat klanten positief reageren op de manier waarop onze engineers te werk gaan. Zo positief zelfs dat we een paar jaar terug gingen nadenken over internationale uitbreiding’, blikt Waltman terug. ‘Nadat we de mogelijkheden onderzocht hadden, besloten we zo’n twee jaar terug om ons op Frankrijk te gaan richten.’ In eerste instantie wilde Eltrex daar de markt betreden door een Frans bedrijf over te nemen. ‘Maar we vonden geen bedrijf dat qua specialisme en cultuur bij ons paste. En dus zijn we helemaal vanaf nul begonnen.’

Eltrex France ging vorig jaar, op 1 juli, officieel van start, met een kantoor in Villebon-sur-Yvette, in de periferie van Parijs. Het bedrijf staat onder leiding van Waltman en de sales is in handen van Marc Rea, die in Frankrijk woont, zowel Frans als Engels spreekt, en al meer dan 25 jaar ervaring heeft in de motion-control-markt. Waltman: ‘De Eight Lakes group, waar wij ook deel van uitmaken, is al met twee bedrijven actief in Frankrijk. Wij mogen hun kantoor als uitvalsbasis gebruiken. Daarbij helpen ze ons ook met zaken op administratief en financieel gebied, dus dat maakt het allemaal wat makkelijker. Maar zij zijn actief op een andere markt, dus wat dat betreft voelt het voor ons toch echt als een avontuur.’

Taalbarrière?

De grootste uitdaging leek de taal. Want de zeven engineers die voor Eltrex Motion in de Benelux werkzaam zijn, worden ook ingeschakeld als Franse klanten technische vragen hebben. ‘En nee, geen van ons spreekt goed Frans, dus daar maakten we ons vooraf toch wel enige zorgen over’, bekent Loos. ‘Bij de opstart was meteen overduidelijk dat je echt Frans moet spreken om in Frankrijk deals te kunnen sluiten. Maar daar hebben we natuurlijk Marc Rea voor. Dat scheelt enorm. En we kwamen er al snel achter dat Franse engineers wel degelijk bereid zijn om over technische zaken in het Engels te communiceren. Dat blijkt dus verrassend soepel te gaan.’

Die meevaller in de communicatie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de vliegende start van Eltrex France. ‘Het is nu nog een start-up’, zegt Waltman. ‘En ons doel is om de werkwijze die we in de Benelux hanteren te kopiëren, zodat er straks ook in Frankrijk een engineersteam actief is en we onze activiteiten daar verder kunnen uitbouwen. Daarbij hebben we met meerdere leveranciers de afspraak gemaakt om hun producten in Frankrijk te distribueren.’

Leerzaam afstudeerproject

Ondertussen gaan de technologische ontwikkelingen gewoon door. Naast de uitbreiding naar Frankrijk moeten de engineers van Eltrex Motion ook daar op inspelen. Zo kregen Loos en zijn engineersteam de laatste jaren vanuit de logistieke markt regelmatig aanvragen die te maken hebben met de inzet van agv’s en amr’s (autonomous mobile robots, red.).

‘We kregen daar op een gegeven moment zo veel vragen over dat we enkele jaren terug een student werktuigbouwkunde hebben gevraagd om bij wijze van afstudeerproject, samen met ons team van engineers, zo’n agv te bouwen’, vertelt Loos. ‘Dat is gelukt en daar hebben zowel hij als wij veel van geleerd. Als een klant nu wil weten wat er nodig is voor een agv, kunnen we daar op verschillende niveaus over meepraten. Daarbij gaat het niet alleen over technische aandachtspunten, maar bijvoorbeeld ook over wat er allemaal nodig is om die voertuigen op een veilige manier in te zetten.’

Het is overigens niet de bedoeling dat Eltrex zelf agv’s gaat ontwikkelen en bouwen, benadrukt Waltman. ‘Maar we kunnen klanten wel onderdelen voor zo’n voertuig leveren, en ze daarover adviseren.’ Daarbij helpt het dat Eltrex Motion zich een paar jaar terug heeft aangesloten bij Breda Robotics, dat ook onderdeel is van het Smart Industry Fieldlab dat de robotisering in West-Brabant wil stimuleren. Ook daar leren de engineers veel over innovatieve technologieën die een belangrijke rol zullen gaan spelen in de toekomst van de maakindustrie. En of dat kennis is die Eltrex Motion ook goed in de Benelux en in Frankrijk kan gebruiken? Bien sûr!