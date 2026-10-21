Terwijl Nederland miljarden uittrekt om agrarische bedrijven uit te kopen, kiest ondernemer Elma Vroege juist voor innovatie en verduurzaming. Op het familiebedrijf Gebroeders Vroege in het Drentse Dalen, met circa 1.200 melkkoeien, zoekt zij naar manieren om efficiënter en duurzamer voedsel te produceren. Volgens haar dreigt Nederland met het huidige landbouwbeleid waardevolle kennis, ondernemerschap en innovatiekracht te verliezen.

Vroege studeerde moleculaire levenswetenschappen in Wageningen en supply chain management in Tilburg. Vervolgens werkte ze zes jaar bij John Deere in Duitsland, onder meer als value engineer. Die ervaring benut ze nu binnen het familiebedrijf, waar ze verantwoordelijk is voor bedrijfsontwikkeling, investeringen, vergunningen en verduurzaming.

Het bedrijf investeert onder meer in voerefficiëntie, dierenwelzijn en verbreding van de bedrijfsactiviteiten. Zo werd in het najaar van 2024 een nieuwe stal voor 24.000 biologische leghennen in gebruik genomen. Daarmee voegde het familiebedrijf een nieuwe productietak toe aan de bestaande melkveehouderij en akkerbouw. Daarnaast werkt Vroege met andere melkveehouders aan mestvergisting, waarbij methaan wordt afgevangen en opgewerkt tot groen gas voor het aardgasnet. Zo worden emissies beperkt en ontstaan aanvullende verdienmodellen.

Innovatie in plaats van sanering

Vroege verzet zich tegen het idee dat krimp van de landbouw de belangrijkste oplossing is voor de stikstof- en klimaatproblematiek. ‘Dan gooien we kennis en innovatie weg in een voorlopend land als Nederland. We hebben de universiteiten, we hebben het kennisniveau en een kritische consument.’

Volgens haar vraagt verduurzaming om een integrale benadering waarin voedselproductie, uitstoot, dierenwelzijn en economische haalbaarheid samenkomen. Generieke maatregelen doen onvoldoende recht aan de verschillen tussen agrarische bedrijven.

Ze pleit daarom voor concrete, haalbare doelen en meer samenwerking tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen. Niet het terugdringen van productie, maar het stimuleren van technologische vooruitgang en ondernemerschap moet volgens haar centraal staan. ‘Concretiseer ons probleem. Zet doelen neer waar we echt aan moeten en kunnen werken.’

Bron: ABN AMRO, ondernemersverhaal Elma Vroege, 21 oktober 2026.