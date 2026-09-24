29 oktober 2026 | Drachten

Hoe verandert AI de manier waarop maakbedrijven hun producten configureren en verkopen? Tijdens de Elfsquad Summit 2026 presenteert softwarebedrijf Elfsquad een nieuwe koers: het bedrijf gaat niet langer uitsluitend software leveren waarmee klanten zelf hun configurator bouwen, maar neemt ook de ontwikkeling en eventueel het onderhoud van de configurator op zich. Een eigen AI-oplossing speelt daarin een centrale rol, waarbij mensen de controle en besluitvorming behouden.

Tijdens de bijeenkomst belichten econoom en auteur Jona van Loenen, Elfsquad-oprichter Jan Brolsma en CTO Albert Sikkema de economische impact van AI op de maakindustrie, de strategische koerswijziging en de praktische toepassing van AI bij industriële bedrijven.

Datum: donderdag 29 oktober 2026

Tijd: 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur), aansluitend borrel en buffet

Locatie: Elfsquad, Dopheide 18, Drachten

Aanmelden: vóór 14 oktober via Elfsquad. Het aantal plaatsen is beperkt.