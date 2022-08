Het is nog geen jaar geleden dat het trotse Friese bedrijf Elfsquad een nieuw bedrijfspand opende, maar nu is het al tijd voor een tweede kantoor. Slechts twee panden naast het huidige kantoor is er straks weer genoeg ruimte om de internationale ambities verder vorm te geven.

Elfsquad maakt op kunstmatige intelligentie gebaseerde configuratiesoftware. Daarmee kunnen maakbedrijven eenvoudiger hun complexe producten aan de man brengen en het preproductieproces digitaliseren en automatiseren. De grote groei van het bedrijf laat zien dat veel bedrijven daarop zitten te wachten.

De afgelopen 7 maanden is het bedrijf met 15 FTE gegroeid, waarbij er nu op elke afdeling minimaal 1 iemand van buiten Nederland werkt. Ook is de voertaal op kantoor nu Engels. Dit laat de internationale ambities duidelijk zien, net als het feit dat er naar verwachting vanaf 2024 meer omzet uit het buitenland komt, dan uit Nederland.

Het klantenbestand, met grote namen als Coca-Cola, Damen Shipyards, Dewulf en Viscon Group, breidt steeds verder uit. Hierbij is duidelijk te zien dat Elfsquad steeds meer voet aan de grond krijgt in de Verenigde Staten.