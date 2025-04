Energie-intensieve industrie heeft niet enkel grote hoeveelheden elektriciteit nodig, maar die elektriciteit moet ook van goede kwaliteit zijn. Daarom hebben Fortop en Actemium samen een nieuw product op de markt gebracht: een kast die de netcongestie helpt oplossen. Fortop in Zwartsluis is gespecialiseerd in energy control en automation. De afgelopen jaren groeide het bedrijf uit van een productleverancier naar een oplossingenleverancier. ‘We leveren niet langer enkel producten, maar installeren en onderhouden ze ook. Daarnaast voorzien we in softwaresystemen, en optimaliseren we energiestromen’, vertelt Arjan Pit, manager product & business development bij Fortop.

In die laatste categorie ontwikkelde Fortop samen met Actemium een elektrische kast die netcongestie oplost, en spanning en stroom opschoont. Zo is het mogelijk extra capaciteit te creëren, zonder netverzwaring. Dat maakt elektrische installaties betrouwbaarder en efficiënter. Het product kwam tot stand toen beide bedrijven samenwerkten bij hun gezamenlijke klant Vanderlande. ‘Als je veel elektronica in je apparatuur stopt, kun je last krijgen van haperingen of knipperende ledverlichting’, legt Pit uit. ‘In sectoren zoals ziekenhuizen en energie-intensieve industrie, en wanneer je werkt met kritische processen, is het cruciaal te voorkomen dat een machine plots uitvalt of een storing optreedt. Anders kan dat grote gevolgen hebben voor zulke bedrijven.’

Het idee blijkt een succes: inmiddels maken naast Vanderlande al meer dan veertig industriële bedrijven gebruik van de kast. Fortop is enthousiast over de samenwerking met Actemium, gezien de complementaire vaardigheden van beide spelers. ‘Actemium is erg ervaren en heeft de juiste goedkeuringen, bijvoorbeeld voor de Amerikaanse, Engelse en Canadese markt’, stelt Pit. ‘Zij zijn het ook gewend om erg hoge kwaliteit te leveren, want hun klanten zitten vaak in sectoren die een hoge performance eisen. Die inzichten hielpen ons enorm bij het uitwerken van dit product.’

De elektrische kast betreft een nieuw concept. ‘Met dit product hebben we een unieke positie in de markt weten te veroveren.’ De twee partijen staan dan ook positief tegenover de toekomst. Fortop ziet zijn markt alleen maar groeien. ‘Vanwege de toenemende elektrificering zullen installaties de komende jaren steeds zwaarder belast worden’, schetst Pit. ‘En dus wordt het belang van een gezonde stroom en spanningskwaliteit steeds groter. Daarmee neemt de behoefte aan deze kast toe. We staan klaar voor groei.’