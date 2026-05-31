De elektrificatie van het wegvervoer staat hoog op de agenda van logistieke bedrijven, vervoerders en verladers. Waar duurzaamheid jarenlang de belangrijkste drijfveer was, spelen inmiddels ook geopolitieke ontwikkelingen een steeds grotere rol. De oorlog in Oekraïne, spanningen rond internationale handelsroutes en onzekerheid over de beschikbaarheid en prijs van fossiele brandstoffen maken duidelijk dat afhankelijkheid van traditionele energiebronnen risico’s met zich meebrengt.

Tijdens het evenement ‘Elektrificatie van wegvervoer – relevanter dan ooit’ op 4 juni in LogiVille in het Belgische Niel staat daarom niet de vraag óf bedrijven moeten elektrificeren centraal, maar vooral hóe zij deze transitie succesvol kunnen realiseren.

Het programma biedt een compleet overzicht van de uitdagingen en mogelijkheden rondom elektrisch wegvervoer. Experts uit de transportsector, voertuigindustrie, energievoorziening en financiële wereld delen hun inzichten over de praktische stappen die nodig zijn om een elektrisch wagenpark op te bouwen.

Zo gaat Daimler Truck in op de technologische ontwikkelingen rond elektrische vrachtwagens en deelt logistiek dienstverlener DACHSER ervaringen vanuit de praktijk. Daarnaast komen thema’s als laadinfrastructuur, energievoorziening en Total Cost of Ownership (TCO) uitgebreid aan bod. Onder meer Milence, Menapy, ING Business Banking Belgium en The New Drive geven inzicht in de operationele en financiële gevolgen van de overstap naar elektrisch transport.

Een bijzonder onderdeel van het programma is de bijdrage van Martin Burgat van DG MOVE, het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie. Hij schetst de Europese visie op de verduurzaming van het wegvervoer en licht de beleidsontwikkelingen toe die de komende jaren van invloed zullen zijn op transportbedrijven in heel Europa.

Volgens de organisatoren biedt elektrificatie niet alleen kansen om de CO₂-uitstoot te reduceren, maar ook om operationele risico’s te verlagen en de afhankelijkheid van volatiele energiemarkten te beperken. Tegelijkertijd vraagt de overstap om investeringen in voertuigen, laadinfrastructuur en energiemanagement, waardoor een gedegen voorbereiding essentieel is.

Voorafgaand aan het evenement kunnen deelnemers tijdens een rondleiding door demonstratiecentrum LogiVille kennismaken met de nieuwste innovaties op het gebied van logistiek en transport. Daarmee biedt de bijeenkomst niet alleen strategische inzichten, maar ook een concreet beeld van de technologieën die vandaag al beschikbaar zijn.

Met de toenemende druk vanuit regelgeving, klanten en geopolitieke ontwikkelingen lijkt één conclusie onvermijdelijk: de elektrificatie van het wegvervoer is niet langer een toekomstscenario, maar een actuele strategische keuze voor bedrijven die hun logistieke keten toekomstbestendig willen maken. Inschrijven om deel te nemen

Platform Elektrificeren/waterstof: Na jaren van pionieren vraagt elektrificatie om samenwerking

Op uitnodiging van het Platform Elektrificeren/waterstof van Link Magazine kwam een groep van dertig maakindustrieondernemers bijeen bij de Hyster-Yale Materials Handling vestiging in Nijmegen om de uitdagingen in de elektrificatie van zwaar materieel te bespreken. Denk aan trucks, zware heftrucks, kranen en schepen. De presentaties van Hyster-Yale, Deutz UMS, Rotterdam Short Sea Terminals (RST) en Damen Workboats maakten duidelijk dat die uitdagingen groot en talrijk zijn. Lees meer over het platform

PROGRAMMA