Driven sustainable progress, zo luidt het motto van Electronica 2022. De handelsbeurs vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 18 november in München, dit in combinatie met Semicon Europa. Terwijl exposanten verspreid over 14 beurshallen hun producten en oplossingen presenteren, loopt parallel daaraan een programma vol conferenties, fora en speciale evenementen. En dat alles gericht op de rol van de elektronicaindustrie als pionier voor maatschappelijke thema’s van nu en straks. De Electronica-beurs geldt inmiddels als ‘‘s werelds belangrijkste ontmoetingsplek voor de elektronica-industrie’. In 2020 kende het event – dat tweejaarlijks plaatsvindt – een digitale editie. Toen namen ruim 8.200 mensen online deel. In 2018, tijdens de laatste in-person editie, kwamen er ruim 81.000 bezoekers (vanuit ruim 100 landen) en meer dan 3.100 exposanten naar München. Het zijn deze aantallen waar de organisatie ook voor de komende editie op mikt, voor een brede doelgroep die onder anderen bestaat uit leidinggevenden, engineers en medewerkers in de marketing & sales, IT en supplychain.

Traditiegetrouw fungeert Electronica als platform voor meerdere conferenties. Zo ook dit jaar, met op 14 november eerst de blik op de automotive. Verspreid over 18 presentaties staat dan de transitie van auto’s naar intelligente IoT-apparaten met elektronische aandrijvingen centraal. Denk daarbij aan onderwerpen als nieuwe electrical/electronic-architecturen, intelligente interieurs, uitdagingen voor toeleveranciers, CO 2 -neutrale uitstoot en efficiënte aandrijflijnen.

Op 14 november is er ook een roundtable over de bijdrage van de elektronicaindustrie aan zowel klimaatbescherming als een volledig elektrische samenleving. Deelnemers zijn vier ceo’s uit de industrie: Jean-Marc Chery van STMicroelectronics, Jochen Hanebeck van Infineon Technologies, Kurt Sievers van NXP Semiconductors en Gregg Lowe van Wolfspeed.

Op 16 november biedt Electronica de ruimte voor een conferentie over embedded platformen. Daarbij komen onder meer zaken als vermogens en supply aan bod, net als kunstmatige intelligentie, sensoren, communicatie en software. Op dezelfde dag start ook een tweedaagse conferentie over draadloze technologie, georganiseerd door AI-gegevensplatform WEKA.

Nieuw tijdens Electronica is bovendien het World Ethical Electronics Forum, dat op 15 november ethische afwegingen voor onder andere duurzaamheid, ecologie en eerlijke handel centraal stelt. Het talent van de toekomst komt aan bod tijdens het Fast Forward-platform. Jonge bedrijven krijgen er de mogelijkheid zich te presenteren. Voor het programma, het laatste nieuws en een overzicht van de exposanten