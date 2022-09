Electriq Global, de organisatie die zich specialiseert in innovatieve waterstofopslag, introduceert vandaag ‘s werelds eerste generator die volledig wordt aangedreven door waterstofpoeder. Waterstof in poedervorm is een nieuwe, duurzame en schaalbare energiebron die de wereldwijde energietransitie zal ondersteunen en de barrières voor het gebruik van waterstof als brandstof sterk doet afnemen. Waterstofpoeder biedt een circulaire oplossing die veilige langetermijnopslag mogelijk maakt en de distributie en het gebruik van waterstof sterk vereenvoudigt. Daarmee is het een direct inzetbare energiedrager die de potentie heeft fossiele brandstoffen te vervangen.

Door waterstofpoeder aangedreven generator maakt weg vrij voor emissievrije bouwsector

Ongeveer 11,2% van alle energie die Nederland gebruikte in 2021 werd op een duurzame manier opgewekt (bron: CBS). Nationale regelgeving schrijft voor dat dit in 2030 ten minste 27% moet zijn. Duurzame energie, zoals uit zon of wind, wordt voor het grootste gedeelte onafhankelijk opgewekt van waar en wanneer het uiteindelijk gebruikt wordt. Om zulke groene energie te transporteren en op te slaan, wordt deze vaak omgezet in waterstof: een vluchtig en licht ontvlambaar gas. De Nederlandse industrie maakt op grote schaal gebruik van waterstof, bijvoorbeeld als brandstof voor processen waar warmte voor nodig is, zoals bij de productie van staal of papier. Waterstof wordt daarnaast ook steeds meer gebruikt als emissievrije brandstof voor auto’s of transportwagens.

Ondanks het enorme potentieel dat waterstof heeft in de transitie naar duurzaam energiegebruik, zijn er ook uitdagingen bij het gebruik ervan. Om waterstofgas op grote schaal te kunnen gebruiken gelden strenge veiligheidsmaatregelen en is een complexe infrastructuur vereist. Waterstofgas wordt meestal onder hoge druk vervoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van gasflessen, brandstoftanks en leidingsystemen. Voor sectoren als de bouw betekenen deze infrastructurele consequenties en het risico op ongevallen dat waterstof slechts in beperkte mate gebruikt kan worden. Terwijl juist deze sector wanhopig op zoek is naar alternatieven om haar impact om de omgeving te minimaliseren. De sector moet voldoen aan steeds strengere PAS-regelgeving in Nederland, en wordt steeds vaker gedwongen om dieselgeneratoren uit te faseren, zoals op bouwplaatsen in de omgeving van Amsterdam.

Het waterstofpoeder van Electriq Global vormt de oplossing voor deze uitdagingen. Het poeder kan in kartonnen dozen worden vervoerd en jarenlang worden opgeslagen zonder energieverlies. Na gebruik kan het poeder bovendien opnieuw worden ‘opgeladen’ waardoor het eindeloos kan worden hergebruikt. Om de waterstof uit het poeder te krijgen en om te zetten in stroom is geen externe energie, warmte of druk nodig.

8kW/80kWh generator en mobiele hijskraan

De eerste toepassing die gebruik maakt van de voordelen van het waterstofpoeder van Electriq Global is de Joshua – ‘s werelds eerste generator die het gepatenteerde poeder om kan zetten in stroom. De generator werkt op een vergelijkbare manier als reguliere dieselgeneratoren, maar wordt aangedreven door water en capsules met het waterstofpoeder in plaats van diesel. De Joshua heeft een vermogen van 8kW/80kWh, wat betekent dat hij op 5 kilo waterstof tot 10 uur op volle capaciteit kan werken.

Afgelopen vrijdag werd gedemonstreerd hoe het Joshua aggregaat gebruikt wordt in de bouw. Toen werd een mobiele hijskraan onthuld die in samenwerking met RKB en ECS in Ridderkerk is ontwikkeld en door deze generator wordt aangedreven. De Joshua kan ook worden ingezet om boten, festivals of andere locaties die niet aangesloten zijn op het reguliere stroomnet van elektriciteit te voorzien.

Erwin Bruintjes, CEO bij ECS: “We zijn er trots op dat we samen met Electriq Global als eerste bedrijf ter wereld deze waterstof aangedreven mobiele hijskraan hebben gedemonstreerd. ECS zet zich in voor uitstootvrije bouwplaatsen en helpt de bouwsector te voldoen aan de steeds strengere regelgeving op het gebied van emissies en milieu-impact. Deze emissievrije kraan op waterstofpoeder toont het potentieel en markeert een enorme stap in deze richting.”

Toekomstige toepassingen

Baruch Halpert, executive Chairman en CEO bij Electriq Global: “De Joshua genset kan in elke omgeving worden gebruikt, waardoor dit een ideale, groen aangedreven vervanger is voor dieselgeneratoren die dagelijks worden gebruikt op bouwplaatsen en andere locaties die niet zijn aangesloten op het stroomnet. Met de introductie van deze eerste gebruiksklare toepassing, zetten we een enorme stap in de ondersteuning van de wereldwijde energietransitie en het creëren van schone energie uit waterstofpoeder.”

Waterstofpoeder: hoe werkt het?

Waterstofpoeder wordt met een chemisch proces gemaakt waarin de waterstofmoleculen worden gebonden aan elementen die breed beschikbaar zijn. Wanneer dit hoogenergetische poeder met water wordt gemengd, komen niet alleen de waterstofmoleculen uit het poeder vrij, maar wordt ook het toegevoegde water gesplitst. Uiteindelijk komt er hierdoor twee keer zoveel waterstof vrij als origineel in het poeder aanwezig was. De Joshua generator bevat ook een brandstofcel die het vrijgekomen waterstofgas uit het poeder- en watermengsel omzet in elektriciteit. Na het vrijkomen van de waterstof kan het residu opnieuw worden opgeladen en omgezet in het oorspronkelijke waterstofpoeder, waardoor dit een volledig recyclebare oplossing wordt.