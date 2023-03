Electriq, specialist in innovatieve waterstofopslag, en Zenith Energy Terminals, dat brandstof en energiedragers opslaat en verwerkt, kondigen vandaag aan ‘s werelds eerste waterstofpoederfabriek te gaan bouwen. De Electriq Powder productiefaciliteit zal in de Port of Amsterdam komen te staan.

Electriq Powder werkt als dagelijkst gebruikt waspoeder. Het is een vorm van waterstof die de opslag, transport en het gebruik ervan in last mile, off-grid en back-up toepassingen vereenvoudigt. Ten opzichte van het gangbare waterstof in gas- of vloeibare vorm, biedt Electriq Powder superieure veiligheid en energiedichtheid. Het waterstofpoeder kan met behulp van gepatenteerde, compacte generatoren worden omgezet in elektriciteit.

Beide partners hebben een intentieverklaring getekend voor de bouw van de eerste poederfabriek ter wereld op de terminal van Zenith Energy in de haven van Amsterdam. Het poeder zal geproduceerd worden op basis van Groene Waterstof. De energie hiervoor wordt met windturbines van Zenith Energy opgewekt.

“Deze fabriek is de eerste ter wereld in zijn soort en zal onze klanten in de Benelux-markt bedienen”, zegt Baruch Halpert, Executive Chairman en CEO van Electriq. “Nederland is een early adopter van waterstof als de brandstof van de 21e eeuw, en we zien de Electriq Powder fabriek als een faciliterende schakel om dit op innovatieve, veilige en industriële wijze te benutten.”

“Dit project zal de weg vrijmaken voor europa’s overgang naar schone, duurzame energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de sterke punten van onze opslagterminal in Amsterdam om een sterke basis te bieden voor de nieuwe energie-industrieën en nieuwe banen in het gebied te creëren”, aldus Jeff Armstrong, CEO bij Zenith Energy Terminals.

“De Electriq Powder-fabriek is een mooi voorbeeld van de voortdurende energietransitie in onze haven naar een duurzame brandstofhub”, zegt Koen Overtoom, CEO Port ofAmsterdam. “We zijn erg blij om nieuwe activiteiten zoals deze fabriek te organiseren en willen dit soort geïntensiveerd landgebruik en samenwerking tussen partijen in het havengebied graag faciliteren”.

Electriq werkt momenteel aan de verdere uitbreiding van zijn poederproductiecapaciteit, om zijn geplande uitbreiding naar wereldwijde markten te stimuleren, door vergelijkbare partnerschappen op andere geografische locaties te creëren.

Electriq is een end-to-end leverancier van veilige waterstofoplossingen en ontwikkelt circulaire groene brandstofoplossingen voor de markt voor schone energie. Electriq is gevestigd in Australië en opereert in de EU vanuit Nederland, met zijn R&D-centrum in Israël. De gepatenteerde technologie van Electriq omvat het hele energie-ecosysteem, inclusief opslag, transport en afgifte met waterstof als kern.

Zenith Energy Terminals is een midstream-bedrijf van wereldklasse dat meer dan 5 miljoen kubieke meter hernieuwbare brandstoffen, ruwe olie, aardolieproducten, chemicaliën en gasopslag in Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika bezit en exploiteert via zijn dochterondernemingen Zenith International en Zenith U.S. De focus van het bedrijf ligt op het bouwen van duurzame, onafhankelijke liquid storage terminals die de komende jaren veilige en betrouwbare oplossingen bieden voor haar klanten.