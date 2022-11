ELCEE is de industrie partner voor componenten en assemblages, zoals gietstukken, smeedstukken, glijlagers en laswerk. Het transformeren van lassamenstellingen in kosteneffectieve giet- en smeedstukken is één van de sterke punten. De vervaardiging van zeer hoogwaardige componenten vindt plaats op productielocaties wereldwijd zoals in China. ELCEE heeft ambitieuze groeidoelstellingen en is continue op zoek naar een manier van samenwerken met productiepartners die deze groei kan ondersteunen. Hiervoor is het belangrijk dat handmatige administratie zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt en er meer inzage is in de status van orders en leveringen. De zoektocht naar flexibel, schaalbaar en gebruiksvriendelijk supply chain platform leidde al snel naar Tradecloud One.

Met behulp van het Tradecloud One platform worden orders automatisch verstuurd en hoeven inkopers alleen de uitzonderingen te beoordelen. Daarnaast kijkt iedereen naar dezelfde orderinformatie en is ook alle communicatie centraal vastgelegd.

“Met Tradecloud One zetten we een volgende stap in de richting van een sterke en flexibele supply chain die snel kan reageren op veranderende marktomstandigheden” zegt Willem van Duren, Manager Business Systems bij ELCEE.

Snel resultaat en dan verder optimaliseren

De focus van de eerste fase ligt op een snelle integratie met productiepartners in China. De informatie en ervaring die daarmee wordt opgedaan zal worden gebruikt voor de aansluiting van de productiepartners in andere delen van de wereld (met name India, Oost Europa en Turkije) en het verder optimaliseren van de inkoopprocessen. Functioneel gezien ligt de focus op het proces voor het versturen van orders aan productiepartners en het ontvangen van bevestigingen. Productiepartners gaan orders online bevestigen en deze data wordt volledig automatisch verwerkt in het ERP systeem (Microsoft Dynamics), inclusief workflow om afwijkingen op aantal, datum, prijs in één keer goed, of af, te keuren. Daarnaast wordt alle communicatie tussen klant en leverancier centraal en ‘in context’ vastgelegd. Ook worden tekeningen en specificaties gedeeld via het platform.

“Wij zijn trots dat we weer zo’n mooie naam uit de Nederlandse maakindustrie mogen toevoegen aan onze klanten. ELCEE past perfect binnen onze focus op snel groeiende industriële bedrijven die behoefte hebben aan meer inzage in orders, bevestigingen en leveringen, en tegelijk operationele processen zoveel mogelijk willen automatiseren.” zegt Tonnis de Boer, Directeur bij Tradecloud.

ELCEE is uw partner voor geëngineerde componenten en assemblages, zoals gietstukken, smeedstukken, glijlagers en laswerk. Het transformeren van lassamenstellingen in kosteneffectieve giet- en smeedstukken is een van onze sterke punten. Wij zijn gespecialiseerd in de vervaardiging van zeer hoogwaardige componenten tegen de laagste kosten op productielocaties wereldwijd. Standaard leveren wij voor al onze producten technische ondersteuning, kwaliteitscontrole en supply chain management.

De ELCEE groep telt 300 medewerkers op 17 locaties wereldwijd, waarvan een derde in Azië voor procesbeheersing, productiecontrole en kwaliteitsborging. Nauw verbonden met de werkplaatsen voor bewerking en assemblage in onder andere China, Polen, Turkije, Oekraïne en Vietnam. Strategisch gevestigde magazijnen in Europa en Azië.

Tradecloud is het leidende supply chain platform voor de industrie en handel. Inkopers en leveranciers vertrouwen op Tradecloud om kosten te besparen en sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden. Het platform biedt o.a. functionaliteit voor orders, leveringen, real time chat, AI gebaseerde workflow en het delen van specificaties. Het snel groeiende netwerk verbindt duizenden inkopers en leveranciers uit de industrie en groothandel. In tegenstelling tot traditionele software zijn de implementatietijden kort, de abonnementskosten per maand op basis van gebruik en is het aansluiten van leveranciers snel en eenvoudig. Gebruikers zijn o.a. Damen Shipyards, HBM, Eichholtz, Gazelle, Alfen laadpalen, Moba, Nooteboom Trailers, Van Raam, Quooker, ERIKS en vele anderen.